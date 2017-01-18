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Okul yapımına destek veren işadamları bağışlarını teslim etti

18 Ocak 2017 Çarşamba, 20:55
Okul yapımına destek veren işadamları bağışlarını teslim etti
Okul yapımına destek veren işadamları bağışlarını teslim etti

(Fotoğraflı)

Serdar Şahin
TEKİRDAĞ (İHA) - Kaymakam Levent Kılıç'ın girişimleriyle Çorlu Kaymakamlığı öncülüğünde vatandaşların katkılarıyla Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Çorlu halkının yaptırılacak 15 Temmuz İlkokulu'na maddi destek sağlayacaklarını açıklayan işadamları Kaymakamı Levent Kılıç'ı makamında ziyaret ederek, sembolik çekleri takdim etti.
Çorlu'da yapılacak ve 15 Temmuz adı verilecek ilkokulun yapımına katkı sağlaması adına ilçede bulunan bazı işadamları 100 bin TL maddi katkı sağlayarak destek verdi.
Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerde Çorlu halkının birlik ve beraberlik içerisinde olması adına böyle bir kampanyayı hayata geçirdiklerini hatırlatan Kaymakam Levent Kılıç, "Çorlu'da okul ihtiyacımız var. Hem bu ihtiyacı bir nebze de olsa azaltmak hem de halkın birlik ve beraberliğini pekiştirecek bir proje olsun istedik. Okul yapımına 100 bin TL destek verenlere diledikleri bir sınıfa diledikleri ismi verme imkanı sağlayacağız. Bu projeyi sanayicilerden, işadamlarından destek alarak çok az sayıdaki kişi ile de yapabilirdik ama öyle olsun istemedik" dedi.
Kaymakam Kılıç, "Çorlu'da yapılacak okula katkı sağlamak isteyenler için tüm cep telefonlarından 59 01'e 10 TL karşılığı mesaj gönderme imkanı sağladık. 500 bin mesaj kapasiteli bu kampanyada 5 kişi ile değil 500 bin kişinin katkısı ile okulumuzu yapmak istiyoruz. Hemen her kesimden sivil toplum kuruluşlarından, kamu kuruluşlarından, çeşitli meslek gruplarından mesajlar geliyor. Kimisi adını yazıyor, kimisi aracının plakasını yazıyor. Hızla yayılan ve büyüyen bu kampanyaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Çorlu'da görev yapan gazetecilerin de bundan önceki projelerde olduğu gibi okul yaptırma projesine de sahip çıkarak destek olduğunu kaydeden Kaymakam Levent Kılıç, "15 Temmuz İlkokulu'ndaki sınıflara şehitlerimizin ismini vereceğiz. Sınıflardan biri de katkılarından ötürü Çalışan Gazeteciler Sınıfı olacak" şeklinde konuştu.
Kaymakam Kılıç, "10 TL veren de 100 bin TL veren de burada bizim yanımızda, gönlümüzde, projeye destek veren işadamları Ersin Danış, Çorlu Bakkallar Odası Başkanı da olan işadamı Yusuf Gümüş, Yol-Fen firması ile Çorlu Sanayi Sitesi Kooperatifi başkanı da olan işadamı Zeki Dobrucalı okul yapımına 100'er bin TL katkı sağlayarak bağışta bulundular" dedi.
(SŞ-MEF-Y)

18.01.2017 21:00:37 TSI
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