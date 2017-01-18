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Umurbey belediye deplasmanda galip

18 Ocak 2017 Çarşamba, 21:15
Umurbey belediye deplasmanda galip
Umurbey belediye deplasmanda galip

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Umurbey belediye ikinci yarının ikinci maçında Yalovaspor'u deplasmanda 115-72 yendi.
Umurbey belediye Erkekler bölgesel Basketbol Ligi'nde evinde yenildiği Yalova spordan rövanşı almış oldu. Maçı baştan sona Üstün oynayan Umurbey belediye rahat bir galibiyet elde etti. Maçın ardından açıklama yapan Umurbey belediye spor yardımcı antrenörü Burak Gökgöz, "Takımımız ilk yarıda edindiği tecrübe ile ikinci yarıdaki maçlara daha iyi hazırlandı ve konsantre oldu. Yalova spor karşısında da iyi bir oyun sergileyerek skora yansıttı. Bu galibiyeti başkanımıza Armağan ediyoruz. İnşallah hafta sonu oynayacağımız Gemlik maçından da Galip ayrılacağız" dedi.
(GD)

18.01.2017 21:20:38 TSI
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