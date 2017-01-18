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KTSO'dan Girişimcilik Kurslarına Tam Destek



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KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, daha güçlü bir ekonomi için girişimcilik kurslarına desteklerinin devam edeceğini söyledi.

KTSO Başkanı Varlı, Ahiler Kalkınma Ajansı, Çalışma ve İş Kurumu Kırıkkale İl Müdürlüğü ile Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası arasında Valilik makam oluru ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Kırıkkale'de 2016 yılı ilk yarısında 6 sınıf uygulamalı girişimcilik eğitimi verildiğini, toplam 141 kişinin sertifika aldığını dile getirdi.

"İstihdama Katkı Sağlanacak"

Girişimcilik ruhu taşıyan kişilerin, teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Varlı, "İşsizliğe çözüm olarak kendi işinin kurulması ve istihdam sağlanması çok önemlidir. Bizler de girişimci olmak isteyenlere, gerekli eğitim ve destekleri vererek sertifikalarını vereceğiz. Girişimcilik projesi sonucunda geleceğe dönük iş fikri ve projeleri olan bir kişi, çalışan veya işsizlik pozisyonundan işveren pozisyonuna geçerek sürdürülebilir işletmeler kuracak ve yanında işçi çalıştırmaya başlayacak. Böylelikle Kırıkkale'nin istihdamına önemli ölçüde katkı sağlayarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

"Desteğimiz devam edecek"

KTSO Başkanı Ahmet Varlı, "Eğitim programlarında katılımcılara her gün için zaruri gideri ile kısa vadeli sigorta kolları kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ve durumlarına uygun olarak genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından ödenmiştir. 2016 yılı ikinci yarısında ise toplam 5 sınıf uygulamalı girişimcilik eğitimi verilmiş, 130 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. 2016 yılında Ahiler Kalkınma Ajansı ve Odamız işbirliğinde toplam 11 sınıfta verilen eğitimler sonucunda 271 kişi sertifika almıştır. Daha güçlü bir ekonomi için girişimcilik kurslarına desteğimiz devam etmektedir" dedi.

(BÖ)



18.01.2017 22:07:04 TSI

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