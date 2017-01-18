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Gülüç halkından kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belelediyesi tarafından Kızılay iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Gülüç Belediye Başkanlığı 'Bir Gün Sizin de İhtiyacınız Olabilir' sloganı ile kan bağışı kampanyası başlattı. Kan bağışı kampanyasına Gülüç halkı yoğun ilgi göstererek kampanyaya duyarsız kalmadı. Elli ünite kan bağışı gerçekleştirilen kampanya sonrasında Gülüç Belediye başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş'ı ziyaret eden Kızılay Ereğli Şube başkanı Yusuf Oktay "Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Demirtaş' a teşekkür ediyoruz. Kan bağışının azaldığı bu günlerde düzenledikleri kan bağışı kampanyası ile Kızılay' a büyük destek verdiler. Elli ünite kan toplanan kampanya sayesinde bir çok hastaya ulaştırılacak kan bağışlarını aldık. Bu tür kampanyaların devam etmesini temenni ediyoruz. Kampanyaya katılan Gülüç halkına da sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise konuşmasında bir gün herkesin kan ihtiyacı olabileceği düşüncesi ile kan bağışı kampanyasını düzenlediklerini söyledi. Demirtaş açıklamasında "Kan sürekli ihtiyaç duyulan ve sadece insandan alınabiliyor. Bu nedenle herkesin bir gün kan ihtiyacı olabileceği düşüncesi ve Kızılay kurumumuza destek vermek amacıyla kan bağışı kampanyamızı düzenledik. Gülüç halkı da düzenlediğimiz kampanyaya destek verdiler. Halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sabah saatlerinde başlayan kan bağışı kampanyası akşam geç saatlere kadar devam etti.

(VK-OA-Y)



18.01.2017 22:32:55 TSI

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