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DÜ hentbolda tutulmuyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) hentbol branşında önemli gelişmeler kaydetmeye devam ediyor. Daha önce Malatya'da yapılan müsabakalarda başarılı olan Dicle Üniversitesi, bu kez Diyarbakır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen eleme maçlarında önemli derecelere imza attı.

Hem erkeklerde hem de bayanlarda Diyarbakır'da yapılan müsabakalarda ilk üçe girmeyi başaran DÜ, Türkiye yarı final müsabakalarına katılma hakkını elde etti. DÜ Hentbol Takımları Teknik Sorumlusu Murat İşçi, çok kısa sürede önemli gelişmelere imza atan bir ekip olduklarını söyledi. İşçi, hem kızlarda hem de erkeklerde başarılı olmanın kolay olmadığını ama bunun DÜ tarafından başarıldığını belirtti. İşçi, eleme maçlarında iyi bir performans ortaya koyduklarını ve önemli bir başarıya imza atarak Türkiye yarı finallerine katılma hakkını elde ettiklerini dile getirerek, "Elde edilen başarıda emeği geçen tüm sporcuları tebrik ediyor ve bu yolda desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Talip Gül ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Abdullah Getiren'e teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA-AKK-S)



19.01.2017 12:58:28 TSI

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