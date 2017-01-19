19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DÜ hentbolda tutulmuyor

19 Ocak 2017 Perşembe, 12:54
DÜ hentbolda tutulmuyor
DÜ hentbolda tutulmuyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) hentbol branşında önemli gelişmeler kaydetmeye devam ediyor. Daha önce Malatya'da yapılan müsabakalarda başarılı olan Dicle Üniversitesi, bu kez Diyarbakır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen eleme maçlarında önemli derecelere imza attı.
Hem erkeklerde hem de bayanlarda Diyarbakır'da yapılan müsabakalarda ilk üçe girmeyi başaran DÜ, Türkiye yarı final müsabakalarına katılma hakkını elde etti. DÜ Hentbol Takımları Teknik Sorumlusu Murat İşçi, çok kısa sürede önemli gelişmelere imza atan bir ekip olduklarını söyledi. İşçi, hem kızlarda hem de erkeklerde başarılı olmanın kolay olmadığını ama bunun DÜ tarafından başarıldığını belirtti. İşçi, eleme maçlarında iyi bir performans ortaya koyduklarını ve önemli bir başarıya imza atarak Türkiye yarı finallerine katılma hakkını elde ettiklerini dile getirerek, "Elde edilen başarıda emeği geçen tüm sporcuları tebrik ediyor ve bu yolda desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Talip Gül ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Abdullah Getiren'e teşekkür ediyorum" dedi.
(İHA-AKK-S)

19.01.2017 12:58:28 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Havalimanı, 2016'da 1 milyon 923 bin yolcu ağırladı
YEREL

DİYARBAKIR HAVALİMANI, 2016'DA 1 MİLYON 923 BİN YOLCU AĞIRLADI
Diyarbakır'daki yurtlarda kalan çocuklara tiyatro gösterisi
YEREL

DİYARBAKIR'DAKİ YURTLARDA KALAN ÇOCUKLARA TİYATRO GÖSTERİSİ
AK Partili kadınlardan öğrencilere yardım
YEREL

AK PARTİLİ KADINLARDAN ÖĞRENCİLERE YARDIM
DTSO Sayar fuar müjdesi verdi
YEREL

DTSO SAYAR FUAR MÜJDESİ VERDİ
Bağlar Belediyespor uzatmalarda mağlup oldu
YEREL

BAĞLAR BELEDİYESPOR UZATMALARDA MAĞLUP OLDU
Çermik'te polisler meslekleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi
YEREL

ÇERMİK'TE POLİSLER MESLEKLERİ HAKKINDA ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRDİ
Çermik'ten Halep'e yardım
YEREL

ÇERMİK'TEN HALEP'E YARDIM
Ergani'de 26 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı
YEREL

ERGANİ'DE 26 ENGELLİYE TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI
Diyarbakır'da yıldızlar voleybol müsabakaları sona erdi
YEREL

DİYARBAKIR'DA YILDIZLAR VOLEYBOL MÜSABAKALARI SONA ERDİ
İşaret dili kursuna yoğun ilgi
YEREL

İŞARET DİLİ KURSUNA YOĞUN İLGİ
KOSGEB Diyarbakır'a can simidi oldu
YEREL

KOSGEB DİYARBAKIR'A CAN SİMİDİ OLDU
Bağlar'ın Sarıdalı Mahallesi'nde yol çalışması
YEREL

BAĞLAR'IN SARIDALI MAHALLESİ'NDE YOL ÇALIŞMASI