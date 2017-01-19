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Genç'ten Yıldırım'a 'Hayırlı olsun' ziyareti



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Geçtiğimiz aylarda Halk Sağlığı İl Müdürlüğü görevine başlayan Dr. Engin Yıldırım'a Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Genç, Yıldırım'ı tebrik ederek, yeni görevinde de başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü görevine başlayan Dr. Engin Yıldırım'ı ziyaret etti. Geçtiğimiz aylarda Halk Sağlığı İl Müdürlüğü görevine başlayan Dr. Engin Yıldırım'ı tebrik eden, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, 'Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun' ifadelerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Engin Yıldırım da, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'e teşekkür etti. Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hayata geçirdiği 'Evde Bakım Hizmeti' gibi sağlık çalışmalarını Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ile birlikte yürütebilmek için görüş alışverişinde bulunuldu.

(SC-Y)



19.01.2017 12:59:35 TSI

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