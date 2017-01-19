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Başkan Köşker, minik üniversitelilere karnelerini verdi

19 Ocak 2017 Perşembe, 12:57
Başkan Köşker, minik üniversitelilere karnelerini verdi
Başkan Köşker, minik üniversitelilere karnelerini verdi

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Anaokulu Üniversitesi'nin minik öğrencileri karnelerini Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'den aldılar.
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in çocuklara yönelik sosyal belediyecilik hizmeti Anaokulu Üniversitesi'nde karne heyecanı yaşanıyor. Matematik, fen, kimya, satranç, animasyon, değerler eğitimi, sanat terapisi, jimnastik, tarihi kahramanlar, atletizm, çizgi film, zeka oyunları gibi farklı dallarda gördükleri ilk dönem eğitimlerini tamamlayan Anaokulu Üniversitesi'nin minikleri karnelerini Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in elinden aldı. Gebze Belediyesi ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Güzel Gelecek Akademisi'nde pilot uygulama olarak hayata geçen projenin 80 minik Anaokulu Üniversitesi öğrencisi karnelerine kavuşmuş oldu.
Başta İngilizce eğitimi olmak üzere minikler Anaokulu Üniversitesi'nde ayrıca matematik, fen, kimya, satranç, animasyon, değerler eğitimi, sanat terapisi, jimnastik, tarihi kahramanlar, atletizm, çizgi film, zeka oyunları ve parkurları gibi farklı konularda yeteneklerini geliştiriyor. Haftanın iki günü olan Anaokulu Üniversitesi'nde velilerden gelen yoğun talep doğrultusunda ikinci dönem eğitimleri haftanın dört günü yapılacak. İlk olarak Güzel Gelecek Akademisi bünyesinde hizmet veren Anaokulu Üniversitesi ikinci dönemde ayrıca İstasyon Bilim Sanat Merkezi'nde de hizmet verecek. 80 olan Anaokulu Üniversitesi öğrenci sayısı ikinci dönem de 500'e çıkarılacak.
Miniklerin karne heyecanlarına ortak olan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Bu anlamada çocuklarımızın eğitimlerine çok önem veriyoruz. Geleceğimizin teminatları bu çocuklar. Onları ne kadar iyi işlersek, ne kadar donanımlı yetiştirirsek geleceğimiz o kadar parlak olur. Belediye olarak eğitime her zaman destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Burada Güzel Gelecek Akademisi bünyesinde Anaokulu Üniversitesi oluşturduk. Burada 4-5 yaşlarındaki çocuklarımıza birçok branşta eğitim veriliyor. Proje velilerimizden de büyük destek gördü ve ilk dönem sonunda gelen talepleri değerlendirdiğimizde sayıyı arttırma kararı aldık ve İstasyon Bilim Sanat Merkezimizde de Anaokulu Üniversitesi oluşturacağız ve öğrenci sayısını maksimum seviyelere çıkaracağız" dedi.
(KK-RFK-Y)

19.01.2017 13:02:19 TSI
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