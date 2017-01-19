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ARÜ kampanyası ile ''Bu kış Ardahan'da daha sıcak geçecek''

19 Ocak 2017 Perşembe, 12:58
ARÜ kampanyası ile ''Bu kış Ardahan'da daha sıcak geçecek''
ARÜ kampanyası ile ''Bu kış Ardahan'da daha sıcak geçecek''

(Fotoğraflı)

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Üniversitesi (ARÜ) koordinatörlüğünde ve hayırsever firmalarca desteklenen Türk Kızılayı'nın ''Bu Kış Ardahan'da Daha Sıcak Geçecek'' adlı yardım kampanyası kapsamında ARÜ akademisyenlerinden ARÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Kubilay Aras, Öğr. Gör. Salim Vural ve ARÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Öğr. Gör. Turgay Kural ile kampanya koordinatörü Öğr. Gör. Handan Özcan Arslan kampanya kapsamındaki köy okullarına ziyaretlerde bulundular.
Ardahan merkez ve Çıldır İlçesi'ne bağlı köy okullarında belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyim malzemeleri yardımlarında bulunuldu. Kampanya hakkında bilgi veren kampanya koordinatörü Öğr. Gör. Handan Özcan Arslan, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü belirterek, başta Kızılay ve hayırsever firmalar olmak üzere Türkiye'nin hemen hemen tüm bölgelerinden gelen yardım kolileri gönderen herkese teşekkürlerini iletti. Öğr. Gör. Arslan, kampanyaya olan ilgiden dolayı memnuniyetini ifade ederek, Ardahan ili gibi kış koşullarının sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde ki illerde de bu tarz kampanyaları gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. ARÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal ise, yardım kampanyasına gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, ''Geleceğimiz olan pırıl pırıl çocukların üşümemeleri için elimizden geldiğince bir yardım kampanyası gerçekleştirmeye çalıştık. Birlik ve beraberlik örneği olarak, sevgilerini ilgilerini bizlerle paylaşan Kızılay'a ve yardımsever insanlara katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum.'' dedi. Daha sonra akademisyenler öğrenciler için gelen kışlık malzemeleri ve hediyeleri dağıttılar.
(OY-AT-Y)

19.01.2017 13:03:10 TSI
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