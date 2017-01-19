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GESMEK'te 2. dönem kayıtları başlıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi'nin ücretsiz eğitim hizmeti Güzel Sanatlar ve Meslek Edindirme Kursları GESMEK'te, ikinci dönem kayıtları başlıyor.

Gebze Belediyesi'nin ücretsiz eğitim hizmeti Güzel Sanatlar ve Meslek Edindirme Kursları GESMEK'te ikinci dönem kayıtları başlıyor. 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönem kurs kayıtları 3 Şubat Cuma günü mesai bitiş saatine kadar devam edecek. Başvurular GESMEK merkez binası, İstasyon ve Beylikbağı bilim ve sanat merkezlerinde alınacak. Bilgisayar Kullanımı, Temel Muhasebe, Autocad, Solidworks, İngilizce 1. ve 2. kur, Osmanlıca 1. ve 2. kur, Arapça 1. ve 2. kur, 4-6 yaş çocuk eğitimi ve işaret dilinde başvuruların alınacağı GESMEK'te, ikinci dönem eğitimleri 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

(RFK-Y)



19.01.2017 13:00:14 TSI

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