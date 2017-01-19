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NİLSEM kursiyerlerinin "nakış aşkı"



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi (NİLSEM ) tarafından düzenlenen Geleneksel El Nakışı Kursu'na katılan 22 kadın, el emeği ve göz nurlarını sergiledi.

Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Geleneksel El Nakışı Kursu'nda ortaya çıkan eserler Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergi Salonu'nda sergilendi. Serginin açılışına katılan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey,bu tür kursların ailelere gelir getirici hale dönüşmesinin son derece önemli olduğunu belirtti. Bozbey, "Amacımız NİLSEM'i daha da yukarı taşıyarak sürdürülebilir özelliğini devam ettirmek. Hocalarımızın ürettiği değerli çalışmalar sonucu kursiyerlerimizin de katkılarıyla yapılan her türlü iş, büyük bir emek. herkesin yüreğine sağlık. Göz nuru ile hazırladığınız çalışmalarınıza bizler de destek olmaya ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yeni açacağımız yerlerle daha da güçleneceğiz. Çeşitliliği artırma durumuna geleceğiz. Yeter ki talep edilsin, bu birliktelik ve dayanışma ruhu devam etsin" dedi.

113 ürünün yer aldığı sergi 24 Ocak Salı gününe kadar açık kalacak.

(MŞ)



19.01.2017 13:05:44 TSI

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