YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başiskele'de geri dönüşüm ve atık toplama çalışmaları sürüyor

Başiskele'de geri dönüşüm ve atık toplama çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi geri dönüşüm ve atık toplama çalışmalarına hız verdi.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında her gün yaklaşık olarak 4 ton ambalaj atığı topluyor. Ambalaj atıklarının geri dönüşüm sistemi içerisinde değerlendirilmesiyle hem doğal kaynaklar korunuyor, hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Geri dönüşüm ve atık toplama çalışmaları kapsamında Başiskele Belediyesi ekipleri, ilçe sınırlarına yerleştirdikleri 753 konteyner ve 6 bin 250 adet iç mekan kutularından günde 4 ton geri dönüştürülebilir ambalaj atığı topluyor.

(RFK-Y)



19.01.2017 13:13:02 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER