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Sınıf gecesinde öğrenciler doyasıya eğlendi

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:12
Sınıf gecesinde öğrenciler doyasıya eğlendi
Sınıf gecesinde öğrenciler doyasıya eğlendi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu 1/E sınıfı öğrencileri kendileri için düzenlenen gecede doyasıya eğlenirken aynı zamanda okumaya geçtikleri için madalyaları verildi.
Cumhuriyet İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Okul Müdür Yardımcısı Halil Yiğit, 1/E Sınıf Öğretmeni Gamze Güngördü, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.
Sınıf Öğretmeni Gamze Güngördü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlenirken öğrencilerin bir birinden güzel seslendirdiği şiirler ile türküler ise büyük beğeni kazandı.
Öğrenim hayatlarına başlayan çocukların bu önemli başarısı ile gurur duyduklarını ifade eden Cumhuriyet İlkokulu Okul Müdür Yardımcısı Halil Yiğit, "1/E sınıfı Öğretmenimiz Gamze Güngördü hocamız öğrencileriyle birlikte çok güzel bir program takdim ettiler. Öğrencilerimizin neler yapabileceklerini velilerimize göstermek istedik. İsteyen öğretmenimiz her yıl dönem sonunda bu tür etkinlikler yapabiliyorlar. Etkinliğimizde katılım gayet iyiydi. Yoğun katılımdan ötürü velilerimize teşekkür ediyorum. Bilhassa 1/E Sınıfı Öğretmenimiz Gamze Güngördü hocamıza böylesine bir etkinlik yaptığı için teşekkür ediyorum" dedi.
Çocukların bir dönem boyunca gösterdikleri üstün başarının madalya ile taşlandığını belirten 1/E Sınıf Öğretmeni Gamze Güngördü ise konuşmasında, "Harfleri bitirdik, öğrencilerim yavaş yavaş okumaya başladılar.1. dönem sonunda bir hatıra olarak kalınması amacıyla bu programı yaptık. Etkinliğimizde çocuklarımızın kendilerini sosyal olarak ifade etmelerini istedik. Geleneksel yöntemin dışına çıkarak biraz daha modern eğitime geçmek istedik. Ve böylelikle öğrencilerimiz kendilerini ifade etsinler diye bu etkinliği yaptık. Yapmış olduğumuz etkinlik sınıf gecemizdi. Gecemizde öğrencilerimiz oyunlarını sergilediler. Kendileri hazırladıkları şiirleri okudular. Böylelikle kendilerini ifade etmiş oldular. Katılım noktasında velilerime teşekkür ediyorum. Gerçekten yoğun bir katılım vardı. Okul Müdürümüz Ebubekir Turmaz ve idaremize de teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Tek istediğim iyi nesiller yetiştirebilmektedir. Her şeyden önce vatanına ve milletine hayırlı, vatanına hizmet edecek hayırlı nesiller yetiştirmektir. Bu uğurda da çalışıyoruz. Her şeyden daha önemlisi öğrencilerimizin hayırlı evlat olabilmeleri, vatanına hizmet edebilmeleridir. Özellikle bu hususta öğrencilerimi yetiştirmeyi Allah bize nasip etsin" ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere madalyaları takdime edildi.
(CK-OE-Y)

19.01.2017 13:17:07 TSI
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