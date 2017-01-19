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Karne öncesi öğrenciler huzurevini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Gökhan İçkilli

SAMSUN (İHA) - Samsun'un İlkadım ilçesindeki Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu öğrencileri, sömestri tatili öncesi huzurevini ziyaret etti.

Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu öğrencileri Maarif Hareketi kapsamında öğretmenleri ile birlikte Canik ilçesindeki Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin neşe kaynağı oldular. Okulların yarın sömestri tatiline girmesinden önce ellerinde çiçekleriyle tek tek huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret edip ellerini öperek onlarla konuşan öğrenciler, daha sonra huzurevi yetkililerine de kendilerinin yapmış oldukları resimleri hediye ettiler.

(GKH-SLH-Y)



19.01.2017 13:18:58 TSI

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