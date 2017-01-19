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Ahrazoğlu: "Hatay cazibe merkezi il olmalı"

- MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu:

- "Hatay'ın 2014 yılı ihracatı 2 milyar 70 milyon dolardan yüzde 13 azalarak 1 milyar 793 milyona geriledi"

- "Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan en önemli çıkış kapılarından Cilvegözü ile birlikte Yayladağı Sınır Kapısı'nın tır geçişlerine kapalı olması Hatay ekonomisini zarara uğratıyor"



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu, cazibe merkezi ilan edilen iller arasına Hatay'ın da dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Ahrazoğlu, TBMM Genel Kurulunda gündem dışı söz alarak Hatay'ın sorunlarını dile getirdi.

Hatay'ın, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı, dünya üretim ve tüketim üsleri arasındaki geçiş noktası olduğunu ifade eden Ahrazoğlu, "Hatay, taşımacılık sektöründe 9 bine yakın tır filosuyla ulaşım sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Hatay'ın 2014 yılı ihracatı 2 milyar 70 milyon dolar olup 2015 yılında yüzde 13 azalarak 1 milyar 793 milyona geriledi. 2016 yılında ise ilk on aylık dönemde yüzde 7,4 azalarak 1milyar 348 milyon dolar olmuştur. İhracatımızın yüzde 60'ını oluşturan iki üründen bir tanesi demir çelik sektörü olup 2010-2015 yılları arasında ciddi bir artış olmazken sektör ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Yaş sebze ve meyve ihracatı aynı yıllarda 434 milyon dolardan 390 milyon dolara düşmüştür. Bugün Ro-Ro taşımacılığının Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ve Duba Limanı güzergahında yapılmasından dolayı, tır başı Ro-Ro taşıma maliyetleri önemli ölçüde artmıştır. Bu nedenle ilimiz ihracatçısı ve taşımasının da teşvik kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Nakliyecilere tır başı bin dolardan az olmamak üzere teşvik verilmesi gerekmektedir. Teşvik kapsamında Hatay dördüncü bölgede yer alırken altıncı bölge kapsamına alınması gerekmekte veya cazibe merkezi ilan edilen iller arasına Hatay'ın da muhakkak dahil edilmesi gerekmektedir. Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan en önemli çıkış kapılarından Cilvegözü ile birlikte Yayladağı Sınır Kapısı'nın tır geçişlerine kapalı olması Hatay ekonomisini zarara uğratmıştır. Güvenlik gerekçesiyle güvenlik önlemlerinin artırılması ve denetimlerin yapılması şartıyla, Yayladağı Sınır Kapısı'nın transit tır geçişlerine açılması gerekmektedir."



"Hatay'a kamu yatırımları artırılmalı"

Hatay'da sulanabilir arazi varlığının toplam tarım alanları içerisindeki payının yüzde 51 olduğunu belirten Ahrazoğlu, şöyle devam etti:

"Reyhanlı Barajı'nın bitmesiyle bu oranın daha da artacağını belirterek, "2015 yılında bitirilmesi planlanan Reyhanlı Barajı hala bitirilememiştir. Ayrıca, Menzelet Sulama Projesi kapsamında Tahtaköprü Barajı'nın set yüksekliği ve depolama kapasitesinin artırılması kanallar ile tünelin bir an önce bitirilmesi ve yapımı devam eden Reyhanlı barajına bağlantısı hala sağlanamamıştır. Geçen yıl, proje bedeli olarak 770 milyon Türk lirası olan toplam proje tutarından 2016 için 100 TL ayrılmış, bu yıl için de aynı ödeneğin gönderilmiştir. Bu da bu projenin 2019 yılı olarak bitirilmesini mümkün kılmamaktadır. Hatay'a yapılan kamu yatırımları miktarı muhakkak artırılmalıdır."

MHP Hatay Milletvekili Ahrazoğlu, elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi nedeniyle, hasat sonu gelir elde edebilen çiftçilerin faturalarının aylık olarak kesildiğini ifade etti.

Elektrik ve su konusunda çiftçilerin borçlarını ödemesinin kolaylık sağlanması gerektiğini belirten Ahrazoğlu, "Ödeme yapamayan çiftçileri mağdur edecek şekilde yaptırımların uygulanmasının önüne geçilmelidir. Bu konuda düzenlemeler muhakkak yapılmalıdır. Çiftçileri çok mağdur eden sulama ücretlerinde indirime gidilmeli, borçluların borç faizleri silinerek yeniden yapılandırılması çiftçilere nefes aldıracaktır. Amanos Hassa Tüneli Projesi ülkemizin ekonomisi için büyük katkı sağlayacaktır. Ancak, Hassa tünelinde bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamıştır. Hassa tüneliyle birlikte, Hassa'da bulunan hazineye ait 80 bin dekarlık hazine arazisinin sanayi alanı olarak açılması, OSB kurulması için tahsis edilmesi ilimiz ve bölgemiz için büyük bir önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu Hatay'da 440 bin civarında Suriyelinin barındığını vurguladı. Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesi konusunda da Hataylıların net bir cevap beklediğini söyleyen Ahrazoğlu, "Devletimizin ve yöre halkının sağladığı imkânlarla barınma ve yaşamlarını sürdüren sığınmacıların kontrolsüz olarak açtıkları iş yerleri nedeniyle Hatay'daki esnafımız sıkıntı çekmektedir. Ayrıca, Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesi konusunda da Hataylılar net bir cevap beklemektedir. Hatay'daki işsizlik oranı da Türkiye ortalamasının üstünde olup yüzde 16,4 olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

(BGY-Y)



19.01.2017 13:19:03 TSI

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