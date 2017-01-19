19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ödemişli fotoğrafçılar dernek çatısı altında toplandı

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:14
Ödemişli fotoğrafçılar dernek çatısı altında toplandı
Ödemişli fotoğrafçılar dernek çatısı altında toplandı

(Fotoğraflı)

Onur Şahan
İZMİR (İHA) - Ödemişli bir grup fotoğrafçı, Ödemiş Fotoğraf Sanatçıları Derneği (ÖFSAD) adı altında biraraya geldi.
Yaklaşık 35 amatör sanatçının biraraya geldiği derneğin başkanlığını emekli makine mühendisi Ruhi Ödev üstlendi. İnceoğlu Sokak'ta bulunan dernek bürosunun açılışında derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren başkan Ödev, 2015 yılında kurulan dernekte şu ana kadar 35 üyeye ulaştıklarını belirtti. Ödev ayrıca, Dernek çatısı altında çeşitli fotoğraf gezileri, kurslar ve sergiler düzenlediklerini ifade etti. Amatör fotoğrafçılığın gelişmesi için çalışmalarını bundan böyle bu mekanda daha derli toplu yürüteceklerini söyleyen Ödev, açılışa katılanlara teşekkür etti.
(OŞ-ÖA)

19.01.2017 13:19:10 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kepçe kulak işitme kaybına sebep değil
YEREL

KEPÇE KULAK İŞİTME KAYBINA SEBEP DEĞİL
Tütün ve tütün mamulleri ihracatı 1 milyar doları aştı
YEREL

TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI
Kızılay'ın kan bağışı aracı MaviBahçe'de
YEREL

KIZILAY'IN KAN BAĞIŞI ARACI MAVİBAHÇE'DE
&quot;Olanlar oldu&quot; ekibi İzmirlilerle buluşuyor
YEREL

"OLANLAR OLDU" EKİBİ İZMİRLİLERLE BULUŞUYOR
Torbalı'da, 204 üniversite öğrencisine burs
YEREL

TORBALI'DA, 204 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE BURS
Anne babalıkta ustalaştılar
YEREL

ANNE BABALIKTA USTALAŞTILAR
Karşıyaka Belediyesinin personelleri turnuvada buluştu
YEREL

KARŞIYAKA BELEDİYESİNİN PERSONELLERİ TURNUVADA BULUŞTU
Nevvar Salih İşgören Vakfından 100 üniversite öğrencisine burs
YEREL

NEVVAR SALİH İŞGÖREN VAKFINDAN 100 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE BURS
Ege'nin atık ilaçları imha ediliyor
YEREL

EGE'NİN ATIK İLAÇLARI İMHA EDİLİYOR
Ödemiş'te yağmur sonrası tarlalarda sel mağduriyeti
YEREL

ÖDEMİŞ'TE YAĞMUR SONRASI TARLALARDA SEL MAĞDURİYETİ
Aliağa'ya 250 yataklı devlet hastanesi müjdesi
YEREL

ALİAĞA'YA 250 YATAKLI DEVLET HASTANESİ MÜJDESİ
Seferihisar'da yine balık çiftliği krizi
YEREL

SEFERİHİSAR'DA YİNE BALIK ÇİFTLİĞİ KRİZİ
&quot;TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri&quot; açıklandı
YEREL

"TSYD EGE'DE YILIN SPOR ÖDÜLLERİ" AÇIKLANDI
Eczacılar, Işık Ağabeylerini andı
YEREL

ECZACILAR, IŞIK AĞABEYLERİNİ ANDI
&quot;Kara kışta saç ektirin&quot;
YEREL

"KARA KIŞTA SAÇ EKTİRİN"
Buca'nın 'Deniz Yıldızları'na büyük destek
YEREL

BUCA'NIN 'DENİZ YILDIZLARI'NA BÜYÜK DESTEK
Bornova Becker Spor yönetimine yeni isimler
YEREL

BORNOVA BECKER SPOR YÖNETİMİNE YENİ İSİMLER
Hayvanseverlerden rehabilitasyon merkezine tam not
YEREL

HAYVANSEVERLERDEN REHABİLİTASYON MERKEZİNE TAM NOT
Cemer, Dünya çocukları için üretiyor
YEREL

CEMER, DÜNYA ÇOCUKLARI İÇİN ÜRETİYOR
Bozdağ, İzmirli kayakseverleri bekliyor
YEREL

BOZDAĞ, İZMİRLİ KAYAKSEVERLERİ BEKLİYOR
Zeytineli köyü, zeytin ile tanıtılacak
YEREL

ZEYTİNELİ KÖYÜ, ZEYTİN İLE TANITILACAK
Öğrencilerden hayvan barınağına ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN HAYVAN BARINAĞINA ZİYARET
KODA'nın ikinci yıl gururu
YEREL

KODA'NIN İKİNCİ YIL GURURU
Menderes'in raporu Başbakan'da
YEREL

MENDERES'İN RAPORU BAŞBAKAN'DA