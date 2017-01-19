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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Yeni bir başlangıç

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:26
Yeni bir başlangıç
Yeni bir başlangıç
- Kayaklı atlama milli sporcusu Muhammed Ali Bedir, Erzurum atlama kulelerinde yaklaşık üç yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ilk atlayışının ardından, "Yıkılmış, aradan iki yıl geçmiş ve küllerinden doğmuş bir rampadan yeniden atlıyoruz. O atlama duygusu anlatılamaz; atlayanın kendisi bilir sadece" dedi.

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesi Kiremitlik Tepe Atlama Kuleleri'nde, ilk kayakla atlama denemeleri gerçekleştirildi.
Erzurum'un simgesi hâline gelen atlama kulelerinin pistlerindeki çökme nedeniyle başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmaları EYOF 2017 Erzurum öncesi tamamlandı. Erzurum'da 11-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek EYOF 2017 öncesi sıfırın altında 15 derecede Muhammed Ali Bedir ve arkadaşları nefes kesen deneme atlayışlarını gerçekleştirdi.
"Her şey mühendislik harikası"
EYOF 2017 Erzurum kayakla atlama branşındaki tek temsilcimiz Muhammed Ali Bedir, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan atlama kulelerinden ilk atlayışını değerlendirdi.
Rampalar yıkılmadan bir ay önce son atlayışını gerçekleştirdiğini hatırlatan Milli sporcu "Rampalar şu anda daha iyi bir seviyede çünkü her şey tamamen mühendislik harikası ile hazırlanmış bir durumda. Şimdi daha özgüvenle atlıyoruz" dedi.
"Öğrendiklerimizi gösterme zamanı"
Rampaların yapım sürecinde kendi performansında da gelişim kaydettiğini belirten Bedir, "Ben de bu sürede yurt dışına gittim ve rakiplerimle kendimi kıyaslama imkânı buldum. Onların rampasında atladım ve artık yavaş yavaş tüm rampalara alışmaya başladık. Şimdi kendi rampamızdayız ve öğrendiklerimizi gösterme zamanı geldi."
Erzurum'un simgesi hâline gelen ve 919 gün sonra yeniden faaliyete geçen atlama kulelerinden atlamanın çok farklı bir heyecan olduğunu kaydeden Bedir, şu şekilde konuştu:
"Yıkılmış, aradan iki yıl geçmiş ve küllerinden doğmuş bir rampadan yeniden atlıyoruz. Kendi hocalarımız ve arkadaşlarımız orada ve artık onlar bizden bir şeyler bekliyor. Artık onlara hangi konumda olduğumuzu göstermek zorundayız. Biz de çok şükür kendimizi ve nerede olduğumuzu gösterdik. O atlama duygusu anlatılamaz ama atlayanın kendisi bilir."
Milli sporcu Bedir, bu süreçten sonra çalışmalarına Erzurum'da devam edeceklerini ve yurt dışında yarışlara gitmenin yanı sıra kendi kulelerinde de yarış imkânı bulabileceklerini söyleyerek, "EYOF'un bu rampada yapılmasını bizim açımızdan değerlendirirsem, biz dünyada böyle rampa görmedik. Bu kadar harika teknolojiyi içinde barındıran, sporcunun yürüme mesafesi neredeyse sıfır olan ve her şeyin ayağımızın altında olduğu, şehir merkezinde bir rampa. EYOF bu rampaya az gelir. Bu rampa olimpiyat oyunlarını bile kaldırabilir durumda. Gerçekten harika bir tesisimiz var" diye konuştu.
(ERZ-AT-Y)

19.01.2017 13:30:55 TSI
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