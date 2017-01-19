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Düzce'de kaldırım işgaline ceza



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Zabıta müdürlüğü, yaya geçişlerini engelleyen ve kaldırım üzerine araç park edenlere karşı denetimlerini arttırdı.

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi için denetim yapılıyor. Kaldırımların vatandaşın ortak kullanım alanı olduğunu hatırlatan Zabıta müdürü Mehmet Ali Kahraman kaldırım işgaline izin vermeyeceklerini belirterek, "İşgal konusunda yoğun şikayetler alıyoruz. Vatandaşların kaldırımları kullanması gerekirken, kaldırımların üzeri adeta ücretsiz otoparka dönüştü yürüyecek alan bulamayan vatandaşlar işgal yüzünden yol ortasında yürümek zorunda kalıyor. Esnafların ve kaldırım üzerine park eden araç sürücülerinin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Kaldırım işgali yapan esnaflara ve kaldırım üzerine park eden araç sürücülere yasal işlemler uygulanacak' dedi.

(TT-AY)



19.01.2017 13:32:52 TSI

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