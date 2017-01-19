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Mezitli'de 26. jakaranda koruluğu açıldı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez Mezitli ilçe Belediyesi tarafından şehrin merkezinde yeni bir mor renkli çiçekleriyle bilinen 'jacaranda' fidanlarıyla koruluk uluşturdu.

Mezitli Belediyesi tarafından yapılan 26. jakaranda koruluğunun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılışa Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Rotary Kulübü 2430. Dönem Bölge Güvernörü Güner İnci, Mersin Rotary Kulübü Başkanı Cem Bücüge, Belediye Meclis üyeleri, birim müdürleri, çok sayıda mahalle muhtarları ve vatandaş katıldı. Jakaranda ağaçlarının toprakla buluştuğu törende konuklar tarafından balonlar gökyüzüne bırakıldı. Hızla betonlaşmanın yaşandığı günümüzde yeşil alan ve parka çok ihtiyacın olduğunu ifade eden Mersin Rotary Kulübü başkanı Cem Bücüge, "Başkanımız Neşet Tarhan'ın bu konuda ki duyarlılığını hepimiz biliyoruz. Özellikle jakaranda konusunda bir çığır açtı. Bunun yanında biz Mezitli Belediyesi ile birlikte çok önemli projelere imza attık. Daha kısa bir süre önce EVKA projesini birlikte gerçekleştirmiştik. Önümüzde ki günlerde Göç Eden Çocuklar Rehabilite Merkezi'ni birlikte hayata geçireceğiz. Bunun gibi ortak projelere devam edeceğiz. Böylesine sosyal ve duyarlı bir Başkan olduğu için Sayın Neşet Tarhan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Birkaç gündür çeşitli etkinlikler nedeniyle bir araya geldiği Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'dan çok pozitif bir enerji aldığını ifade eden Rotary Kulübü 2430. Dönem Bölge Güvernörü Güner İnci ise "Bu denli pozitif olduğunuz için teşekkür ederim. Ben ,inanıyorum ki sizin pozitif enerjiniz burada ki tüm insanlara yayılıyor. Çünkü ülke olarak bu pozitif enerjiye çok ihtiyacımız var. Bu pozitif enerji yüksek binaların arasında bir jakaranda koruluğunun doğmasına yol açması ayrı bir gurur kaynağı. Şehrin merkezinde çocuklarımızın insanımızın nefes alacağı bir koruluğumuz var. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Birçok sivil toplum kuruluşu gibi, Mersin Rotary Kulübü ile de ortak çalışmaları olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da "Jakaranda koruluklarımız, dostlukların pekişmesinde araç oldu. Sivil toplu kuruluşları Mezitli'de jakaranda korulukları ile kardeş oldular. Koruluklarımız adeta jakaranda kardeşliğini sağladı. Bugün ki koruluğumuz 26. jakaranda koruluğu, hiçbir yerin talan edilmesine izin vermeyeceğiz. Koruluklarımızı artıracağız" şeklinde konuştu.

İçerisinde bulunduğumuz sıkıntılı durumlardan ancak bir araya gelir, kol kola olursak kurtulabileceğimize vurgu yapan Tarhan, "Tipiye tek başınıza yakalanırsanız ayakta kalamazsınız. Ama kolla girerseniz ancak ayakta kalabilirsiniz. O yüzden savrulmamız için hepimizin bir arada beraber olmamız gerekir. Ortak paydamız her zaman söylüyorum laik,demokratik,Cumhuriyetten yana ve Atatürk devrimleri olmalıdır. Artık kenetlenme zamanı, hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Bu nedenle koruluklarımızın ormana dönüşmesine katkı sağlayan bizi kocaman bir aile yapan tüm destekçilerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

(KRY-Y)



19.01.2017 13:36:50 TSI

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