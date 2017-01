YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akçakoca EMİT Fuarında tanıtıma hazır

Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Her yıl İstanbul TÜYAP Fuarında yapılan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) için Akçakoca Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.

Bu yıl 26 -29 Ocak 2017 tarihleri arasında 21.'si düzenlenen EMİTT fuarı için hazırlıklarını tamamlayan Akçakoca Belediyesi Salon 5'de farklı bir konsepte 64 bin metrekare bir stant açarak EMİTT fuarına katılıyor. Daha önceki senelerde fuarda açılan Düzce standını destekleyen ancak bir fiil katılamayan Akçakoca Belediyesi bu sene ilçenin tanıtımını daha etkili ve etkin bir şekilde yapabilmek adına ayrı bir stant açarak katılmaya karar verdi. Fuar için; stant yeri ayarlanması, stant görselleri, stantta tanıtım amaçlı dağıtılacak materyallerin hazırlanması ve basılmasına kadar her şeyin hazır olduğunu ve ilçenin tanıtımı için dolu dolu İstanbul'a gideceklerini belirten Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, "Akçakoca olarak bu yıl fuarda daha etkin bir şekilde yer alacağız. İlçemizin doğasını, denizini güzelliklerini en iyi ve etkin bir şekilde anlatabilecek hazırlarımızı tamamladık. Ayrıca Yukarı Mahalle yöresel pazarındaki bayanlarımız ve folklör ekiplerimiz de ilçemizin tanımı noktasında fuara damgasını vuracaktır" diye ifade etti.

İlk iki yıl iç turizm ağırlıklı olarak gerçekleşen fuar, bölge ülkelerinden ve uluslararası turizm camiasından gelen talep üzerine yabancı destinasyonların da tanıtıldığı bir fuar haline geldi. Dünyanın en büyük ilk beş turizm fuarı arasında yer alan EMİTT her geçen yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla bölge sektörünün büyümesine doğrudan katkı sağlıyor. Bu yıl 84 ülkenin katıldığı fuarda otel İşletmeleri, Turizm İşletmeleri, Tur operatörleri, seyahat acentaları, Turizm tedarikçileri, resmi kurumlar, diplomatik temsilcilikler, etkinlik organizatörleri, akademik kurum ve kuruluşlar, diğer turizm faaliyetleri ve basın mensupları da yer alıyor.

19.01.2017 13:37:12 TSI

