YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Uçar'dan çocuk evlerine ziyaret

Kaymakam Uçar'dan çocuk evlerine ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Akdamar Çocuk Evi'ndeki çocukları ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Nihat Işık tarafından karşılanan Kaymakam Meral Uçar, Akdamar Çocuk Evi'nde kalan çocuklarla birlikte ilk olarak akşam yemeği yedi. Yetkililerden çocuk evleri hakkında bilgi alan Uçar, çocuklarla ilgilenerek onları dinledi.

İl Müdürü Bozçelik, çocukların yetiştirme yurtları yerine evlerde misafir edildiğini belirterek, il genelinde 14 adet çocuk evi bulunduğunu kaydetti.

Kaymakam Meral Uçar ise, devletin bu çocukları kucakladığını ve her yönden geleceğe hazırladığını ifade ederek, "Çocuklarımızın gerek okul başarıları gerekse çeşitli sosyal ve kültürel alanlardaki başarılarını öğrenmekten dolayı memnuniyet duydum. Başta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik olmak üzere emeği geçen çocuk evi görevlilerine teşekkür ederim" dedi.

Evde kalan çocuklardan Ramazan ve Mehmet Emin tarafından saz eşliğinde seslendirilen türküleri dinleyen Kaymakam Uçar, daha sonra buradan ayrıldı.

(MSA-Y)



19.01.2017 13:37:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER