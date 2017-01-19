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DTSO Sayar fuar müjdesi verdi

- Diyarbakır yeniden fuarlarla buluşuyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Yaşanan terör olaylarından dolayı bir buçuk yıldır fuar yapılamayan Diyarbakır'da 18-22 Nisan tarihlerinde ilk fuarın yapılacağı belirtildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar, fuarların gerek sosyal, gerekse ekonomik ilişkilerin gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi. Sayar, DTSO olarak, fuar yapılamayan dönemde fuar organizasyonları ile alakalı konularda çalışmalarına devam ettiklerini, Kalkınma Bakanlığı'na sunulan ve Vali Hüseyin Aksoy'un destekleri ile onaylanan projeyle DTSO'nun da katkısı ile fuar alanını modern bir hale getirdiklerini belirtti.

Sayar müjdeyi verdi

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar, yaptıkları görüşmeler sonrasında Diyarbakır'da yeniden fuarın açılacağını söyledi. Sayar, "Yeniden fuar düzenlemek için TÜYAP ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 18-22 Nisan tarihlerinde 'Diyarbakır Tarım ve Hayvancılık Fuarı' gerçekleştirilecektir. Diyarbakır'ın Tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyeli var. Bu konuda ülkemizin önemli şehirlerinden bir tanesiyiz. Yapımı devam eden barajların faaliyete girmesi ve tarımsal sulama yatırımlarının da tamamlanmasıyla çok daha ileri duruma geleceğiz. Düzenleyeceğimiz fuarda firmalar tarım ve hayvancılık alanındaki en son gelişmeleri ve yenilikleri ziyaretçilere sunma fırsatı yakalayacaklar. Fuarda iş bağlantılarının yapılması için Irak başta olmak üzere çevre ülkelerden "iş heyetleri" davet edeceğiz. Ayrıca ülkemizde bulunan konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan ilgili heyetleri davet ederek, seminerler de düzenleyeceğiz" dedi.

(İHA-AKK-Y)



19.01.2017 13:38:19 TSI

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