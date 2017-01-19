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Başkan Türel'den teleferik ve Batı Çevreyolu müjdesi

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:35
Başkan Türel'den teleferik ve Batı Çevreyolu müjdesi
Başkan Türel'den teleferik ve Batı Çevreyolu müjdesi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Sarısu-Tünektepe Teleferik Hattı'nın bittiğini, Batı Çevreyolu ikinci etabının da birkaç hafta içinde ulaşıma açılacağını söyledi.
AK Parti Konyaaltı Teşkilatı Danışma Meclisi toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı ilçesindeki projelerini anlattı. Antalya'ya büyük bir zenginlik sağlayacak, katma değer katacak projelerinin önemli bir bölümünün Konyaaltı'nda olduğunu belirten Türel, "diyorlar ki Menderes Türel oy almadığı yerlere hizmet etmedi. Çocuklar güler, önce bir Konyaaltı'na bakın. Konyaaltı'nda gerçekleştireceğimiz Boğaçayı projesi sadece Konyaaltı'nın değil, Antalya'nın çehresini değiştirecek. Diyorlar ki Boğaçay projesinin ne faydası var. Bu proje ile 10 bin kişi iş sahibi olacak. Oradan 10 bin kişi ekmek yiyecek. Görev dönemimizin sonuna kadar ilk etabını bitirmek için gayretle çalışıyoruz. Toplamında 1 katrilyonluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu 1 katrilyonluk yatırım Antalyalı esnafın, Antalyalı tüccarın, Antalyalı iş adamlarının, gece kondu mahallesindeki marketin kasasına girecek. Orada iş sahibi olanlar orada alışveriş edecekler. Hala aynı kafayla Antalya'ya ne faydası var diye soruyorlar. Yazıktır."
Teleferik ve Batı Çevreyolu bitti
Tünektepe Projesi kapsamındaki Sarısu-Tünektepe teleferik hattının bittiğini, yakında açılışını gerçekleştireceklerini müjdeleyen Başkan Türel, "Tünektepe Projesi, Antalya'nın yeni sembolü haline gelebilecek muhteşem bir proje. Boğaçayı'ndan, Konyaaltı sahil projesine, Tünektepe'den hobievlerine kadar Konyaaltımıza çok önemli hizmetler kazandıracağız. Batı Çevreyolu'nun ikinci etabı da bitti. Yağmurlar olmasaydı Korkuteli Kavşağına kadar açılacaktı. Eli kulağında birkaç haftaya açılır. Biz olmasaydık o da bitmeyecekti. Çünkü 5 sene CHP'li Büyükşehir döneminde kamulaştırılsın, kamulaştırılmasın kavgasıyla kendi iki partili belediye başkanı birbiriyle kavga etmekten o yol kaldı. Yazık olmadı mı?" diye konuştu.
Konyaaltı yeniden ihale ediliyor
Konyaaltı sahil projesi hakkında konuşan Türel, "Konyaaltı Sahil Projesi'ni meslek odalarıyla birlikte hazırladık. Yarışma projesi elde ettik, kamuyla tartıştık. İlk ihalesini naklen yayın yapacağız dediğimizde, hepsi döküldü geldi. Dediler ki Konyaaltı sahili halka kapatılamaz. Neymiş efendim özel sektör marifetiyle Konyaaltı sahili işletilemezmiş. 15 sene CHP'li belediye Konyaaltı'nı özel bir firmaya işlettirmedi mi? Aynısı, hiçbir fark yok. Onlar yapınca kaza biz yapınca ceza. Dedim ki eğer bizim yaptığımız model Konyaaltı'nı sahile kapatmaksa bunun dik alasını 15 sene boyunca siz yaptınız. Biz aksine halka daha kaliteli hizmet verecek bir imkanı oluşturmaya çalışıyoruz. Ücretsiz kısımlarımız yine halka açık olacak. Ücretli kısımlar da olacak ama çok daha kaliteli hizmet de sunulacak. Konyaaltı'nı halka kapatmak isteyen önce karşısında beni bulur" ifadesini kullandı.
(SÇ-SÇ-Y)

19.01.2017 13:40:25 TSI
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