İnşaattan düşen işçi yaralandı
(Fotoğraflı)
Erol Karaoğlan
ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şevkiye Mahallesi, Batı çevre yolunda meydana geldi. İnşaat halinde bulunan binanın beşinci katında çalışan Nuh C. (37) kalıp çatarken ayağının kayıp dengesini kaybetmesi sonucu dördüncü kata düştü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(EKA-Y)
19.01.2017 13:40:49 TSI
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