19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Partili kadınlardan öğrencilere yardım

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:43
AK Partili kadınlardan öğrencilere yardım
AK Partili kadınlardan öğrencilere yardım

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tuzla İlçe Kadın Kolları ile Diyarbakır İl Kadın Kolları tarafından 'Gönül Köprüsü Projesi' kapsamında çatışmaların sona erdiği Silvan ilçesinde, Ziya Gökalp İmam Hatip orta okulunda ihtiyaç sahibi öğrenciler giysi ve mont dağıtıldı.
AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen, AK Parti kadın kolları olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardım faaliyetlerine hızla devam ettiklerini belirterek, sosyal yardım faaliyetlerini daha geniş tabana yansıtmak istediklerini söyledi. Toplumsal alanda sosyal yardımlaşmayı yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ve sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ifade eden Evsen, "Amacımız kış şartlarında öğrencilerimizin eksiklerini bir nebzede olsa giderebilmektir. Yaptığımız bu yardımlarla, ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılan yardımların AK Parti kadın kollarının bu konulardaki hassasiyetini gösteriyor. AK Parti kadın kollarının sosyal sorumluluk projeleri her zaman ve yerde devam edecektir" dedi.
(İHA-AKK-Y)

19.01.2017 13:47:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Havalimanı, 2016'da 1 milyon 923 bin yolcu ağırladı
YEREL

DİYARBAKIR HAVALİMANI, 2016'DA 1 MİLYON 923 BİN YOLCU AĞIRLADI
Diyarbakır'daki yurtlarda kalan çocuklara tiyatro gösterisi
YEREL

DİYARBAKIR'DAKİ YURTLARDA KALAN ÇOCUKLARA TİYATRO GÖSTERİSİ
DTSO Sayar fuar müjdesi verdi
YEREL

DTSO SAYAR FUAR MÜJDESİ VERDİ
DÜ hentbolda tutulmuyor
YEREL

DÜ HENTBOLDA TUTULMUYOR
Bağlar Belediyespor uzatmalarda mağlup oldu
YEREL

BAĞLAR BELEDİYESPOR UZATMALARDA MAĞLUP OLDU
Çermik'te polisler meslekleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi
YEREL

ÇERMİK'TE POLİSLER MESLEKLERİ HAKKINDA ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRDİ
Çermik'ten Halep'e yardım
YEREL

ÇERMİK'TEN HALEP'E YARDIM
Ergani'de 26 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı
YEREL

ERGANİ'DE 26 ENGELLİYE TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI
Diyarbakır'da yıldızlar voleybol müsabakaları sona erdi
YEREL

DİYARBAKIR'DA YILDIZLAR VOLEYBOL MÜSABAKALARI SONA ERDİ
İşaret dili kursuna yoğun ilgi
YEREL

İŞARET DİLİ KURSUNA YOĞUN İLGİ
KOSGEB Diyarbakır'a can simidi oldu
YEREL

KOSGEB DİYARBAKIR'A CAN SİMİDİ OLDU
Bağlar'ın Sarıdalı Mahallesi'nde yol çalışması
YEREL

BAĞLAR'IN SARIDALI MAHALLESİ'NDE YOL ÇALIŞMASI