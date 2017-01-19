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Vali Aktaş, TEOG Türkiye birincisini ödüllendirdi



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Vali Mehmet Aktaş, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında soruların tamamını doğru cevaplayarak Türkiye Birincisi olan Özel Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi Yusuf Kayra Köstekci'yi okulunda ziyaret ederek, başarısından dolayı tebrik etti.

TEOG Türkiye Birincisi Yusuf Kayra Köstekci'nin başarısına sağlamış oldukları katkıdan dolayı okul idarecilerini, öğretmenlerini ve öğrencinin ailesini tebrik eden Vali Mehmet Aktaş, Bahçeşehir Okulları Karabük Kampüs Kurucusu Erdal Akıncı ve Okul Müdürü Ahmet Ünal'dan okul ile ilgili bilgiler aldı.

TEOG okullar bazında dereceye giren TED Karabük Kolejini de ziyaret eden Vali Mehmet Aktaş, okul müdürü Kerim Barçın'dan okul ile ilgili bilgiler alarak, okulda incelemelerde bulundu.

Ziyarette Vali Mehmet Aktaş'a, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse de eşlik etti.

(YE-YE-Y)



19.01.2017 13:48:26 TSI

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