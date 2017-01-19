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Güreş Eğitim Merkezi yönetiminden Başkan Acar'a ziyaret

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:45
Güreş Eğitim Merkezi yönetiminden Başkan Acar'a ziyaret
Güreş Eğitim Merkezi yönetiminden Başkan Acar'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Güreş Eğitim Merkezi yönetimi kurulu üyeleri spora verdiği desteklerden dolayı Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar'a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Afyonkarahisar Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Denk ve Güreş Eğitim Merkezi Baş Antrenörü Nurullah Çeliköz, Dinarlı öğrencilere yönelik verilen güreş eğitimleri nedeniyle Belediye Başkanı Saffet Acar'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyarette Dinar Güreş Okulu Antrenörü Cemalettin Bozkurt, Milli Güreşçi ve Antrenör Baki Öztürk'te hazır bulundu. Ziyarette konuşan Denk,
Dinar güreş takımının 3 yıldır üst üste il birincisi olduğunu belirterek, Dinarlı gençlere belediye olarak yapılan güreş eğitimi desteği nedeniyle Başkan Acar'a teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Acar ise Güreş Antrenörü Cemalettin Bozkurt'un ve Antrenör Baki Öztürk'ün öğrenciler üzerinde büyük emeği olduğunu kaydetti. Başkan Acar, Dinar Belediyesi olarak güreşle birlikte boks, futbol, voleybol ve diğer sporlar için yapılan ücretsiz çalışmalar hakkında bilgi verdi. Acar, bölgenin en iyi spor tesislerine sahip olduklarını ve bu kapsamda gençlere yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.
(GC-

19.01.2017 13:49:13 TSI
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