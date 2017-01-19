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Başkan Çolakbayrakdar, başarılı öğrencileri ödülendirdi

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:45
Başkan Çolakbayrakdar, başarılı öğrencileri ödülendirdi
Başkan Çolakbayrakdar, başarılı öğrencileri ödülendirdi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, TEOG Sınavı'nda üstün başarı gösteren 30 öğrenciyi, öğretmenlerini ve velilerini Kocasinan Belediyesi'nde misafir etti.
Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanısıra İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Duran, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Başkan Çolakbayrakdar törende yaptığı konuşmada, Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerini ifade ederek, "Eğitim ve öğretim konusunda Türkiye'ye örnek olacak projeler ve yatırımlar gerçekleştirdik. Kocasinan Belediyesi olarak özellikle okullarımızın hijyeni ile ilgili her gün rutin olarak özel temizlik yapıyoruz ve haftada bir de özel bir yöntemle temizliyoruz. Çevre düzenlemesi, spor alanları ve okullarda yapılması gereken ne var ise yapıyoruz. Ayrıca milli ve manevi değerlerimizi aktarmak için çocuklarımıza yönelik 'Dergi Kocasinan'ı hazırladık. Bundan sonrada böyle projeleri artırarak yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
TEOG Sınavı'nda başarılı olan öğrencileri tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, "Sınavda 120 soruda 120 doğru cevaplayan 6 öğrencimiz ve 120 soruda 119 doğru cevaplayan 24 öğrencimiz diğer öğrencilere örnek teşkil etmektedir. Sınava vermiş olduğunuz ehemmiyetin yanında, dünyayı tanıma, dünyaya entegre olma ve Türkiye'nin Dünya liginde geldiği nokta konusunda da eğitim önemlidir. Bu ülkenin geleceği, istikbali olan sizlere, yarınlarda Türkiye'yi çok daha iyi yerlere getirmek üzere büyük görev düşüyor. Bu bilinçle ve şuurla yetiştiğiniz zaman gelecek hem sizin hem de milletimiz için çok daha aydınlık olacak. Allah yolunuzu açık etsin. Rabbim başarılarınızı daim etsin." dedi.
Kısa bir konuşma da İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı Yaptı. Düzenlenen törenin; başarılı öğrencilerin sayısını arttırmak noktasında önem arzettiğini ifade eden Elmalı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. İl Müdürü Osman Elmalı, "Kayseri genelinde TEOG Sınavı'nda 120 sorunun 120 sorusunu tam olarak cevaplandıran 31 öğrencimiz oldu. Bunların içinde 6 öğrenci Kocasinan ilçesinde bulunmaktadır. Başkanımızın başarılı öğrencileri ödüllendirmesi bir teşviktir. İnşallah bundan sonrada başarılı öğrencilerin sayısını artıracağız. " ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle tek tek sohbet edip çeşitli hediyeler verdi. Program, Başkan Çolakbayrakdar'ın öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
(SK)

19.01.2017 13:49:28 TSI
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