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İnönü Üniversitesispor'un genç futbolcusu Yunus Emre'den takımına övgü

- Yunus Emre Kutlu: "Bu ortamın başka bir takımda olacağını sanmıyorum"



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesispor'un orta saha oyuncusu Yunus Emre Kutlu yaptığı açıklamada, "Takımda çok iyi bir çalışma ortamı var. Çok iyi çalışıyoruz. Bu ortamın başka bir takımda olacağını sanmıyorum. İlk yarıdaki mücadelemizi ligin ikinci yarısında da sürdüreceğiz" dedi.

Sarı siyahlılar hafta sonu oynayacakları Araban Belediyespor karşılaşmasına 3 puan parolasıyla hazırlanırken, takımda eksik oyuncunun bulunmadığı ifade edildi.

Pazar günü deplasmanda oynayacağı Araban Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden İnönü Üniversitesispor'da takımın başarılı oyuncularından Yunus Emre Kutlu İHA'ya açıklamalarda bulundu.



"Puana yakın taraftık ama şansız bir şekilde penaltıdan bir gol yedik"

Geçen hafta oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları Adıyaman 1954 müsabakasında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Yunus Emre, "Adıyaman maçının zorlu geçeceğini biliyorduk. Grubun lideriyle oynadık. İyi takım. Puana yakın taraftık ama şansız bir şekilde penaltıdan bir gol yedik ve mağlup olduk. Bu maçı unutup önümüzdeki maçlara bakacağız artık" dedi.



"Takımda çok iyi bir çalışma ortamı var"

Yunus Emre, ilk yarıdaki mücadelelerini ligin ikinci yarısında da sürdüreceklerini ifade ederek, "Ligin ikinci yarısında da aynı şekilde ilk yarıdaki mücadelemiz sürecek. Bu mücadeleyle ligi bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Gerçekten kaliteli bir takımımız var. Kimse bizden bu mücadeleyi beklemiyordu. Sahada yüreğimizle mücadele ediyoruz. İnşallah Malatya'yı daha şekilde temsil edeceğiz. Takımda çok iyi bir çalışma ortamı var. Çok iyi çalışıyoruz. Bu ortamın başka bir takımda olacağını sanmıyorum. Gerçekten arkadaşlarım da çok özverili. Bu ortam da başarıyı getirecektir" diye konuştu.

(MT-OE-Y)



19.01.2017 13:51:42 TSI

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