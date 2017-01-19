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Gümrükçüoğlu: "Referandumda Trabzon bir rekor kıracaktır"



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TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Toplantısına katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, anayasa değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çok daha güçleneceğini söyledi.

Gerçekleştirilmekte olan Anayasa değişikliğinin asla bir rejim değişikliğini getirmediğini ifade eden Başkan Gümrükçüoğlu, "Sadece hükümet olma sistemi, şekli değiştiriliyor. Çünkü ülkemizin, milletimizin buna ihtiyacı var. Yapılacak değişikliklerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok daha güçlü bir yapıya sahip olacak. Devletimiz çok daha güçlü bir şekilde yönetilecek. Ve en nihayetinde buna halkımız karara verecek. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, halkımız bu değişikliğe çok büyük destek veriyor. İnşallah TBMM'deki görüşmeler tamamlanıp referandum süreci başladığında bugünde yaptığımız gibi gece gündüz çalışacağız. Referandumda Trabzon bambaşka bir rekor kıracaktır" dedi.

(GÖK-ÖK-Y)



19.01.2017 13:54:30 TSI

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