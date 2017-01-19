19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yanlış film çekildi kanser olduğunu öğrendi

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:50
Yanlış film çekildi kanser olduğunu öğrendi
Yanlış film çekildi kanser olduğunu öğrendi
- Özel Ümit'ten başarılı ameliyat

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir hastaneye giden 44 yaşındaki Yüksel Yıldız, kalp filmi yerine kanser taraması filminin çekilmesi sonucu hastalığını öğrendi. Hastalığını tesadüfen öğrenen Yüksel'in ameliyatı Özel Ümit Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi.
Prostat kanseri olduğunu öğrenmesini kader olarak gören Yüksel, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben hastalığımı tesadüfen öğrendim. Kalp şikayet ile acile gittim. Kalp krizi şüphesiyle bir gece acilde kaldım. Ertesi gün Kardiyoloji doktoru film istedi. Renkli tomografiyi damar için çekilmesi gerekirken bir hata sonucu kanser taraması ile ilgili sintigrafi çekilmiş. Yani bir yanlış çekilen filmle hastalığımı öğrendim. Hiçbir şikayetim yoktu. Zaten çok sinsi bir tümörmüş. Bu şekilde tesadüfen fark edilmese belki daha da ilerleyecekti."
"Yayılma riski vardı"
Daha sonra ESOGÜ Tıp Fakültesi'ne gittiğini söyleyen Yüksel, Tıp Fakültesi'nde biyopsi ve ameliyat için ileri bir tarih verildiğini ifade etti. Yüksel, "İlerleyen bir tümör olduğu için her geçen gün yayılma riski vardı. Oradaki sırayı bekleseydim böbreklere sıçrama riski vardı, hayati tehlikesi vardı. Özel Ümit Hastanesi Üroloji Doktoru Op. Dr. Yurdaer Kaynak beyin bu tür ameliyatları yaptığını öğrendim. Tavsiye üzerine Özel Ümit Hastanesi'nde Yurdaer Bey'e geldim. Biyopsim yapıldı ve maalesef sonuç kötü çıktı. Tümör kötü huylu çıktığı için doktorumuz müdahale etmemiz gerektiğini söyledi. Eğer yaşım genç olmasaydı, hiçbir işlem yapılamayacaktı. 13 Ocak Cuma günü Özel Ümit Hastanesi'nde ameliyat oldum. Tümörler tamamen temizlendi. Şimdi patolojiden gelecek sonucu bekliyoruz. Bu aşamadan sonra kemoterapi veya ışın tedavisi göreceğim" diye konuştu.
Yurdaer Kaynak'tan operasyon
Özel Ümit Hastanesi Üroloji Doktoru Op. Dr. Yurdaer Kaynak da gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi verdi. Kaynak, "PSA yüksekliği nedeniyle takip edilen ve biyopsi randevusu verilmiş bir hastamızdı. Fakat çok uzun bir tarihe verildiği için bize müracaat etti. Biz de hastamıza biyopsi yaptık. Kısa zamanda neticelendirdik ve prostatta tümör olduğu tespit edildi. Hastaya radikal prostatektomi ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamızın durumu gayet iyi. Patoloji sonucunu bekliyoruz. Ona göre gerekirse ek tedaviler uygulanacak" dedi.
(ÖK-ÖK-Y)

19.01.2017 13:55:02 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'dan Eskişehir İl Başkanı Ünlü'ye ziyaret
YEREL

AK PARTİ BİLECİK İL BAŞKANI KARABIYIK'DAN ESKİŞEHİR İL BAŞKANI ÜNLÜ'YE ZİYARET
İnönü'de çobanlara sertifika verildi
YEREL

İNÖNÜ'DE ÇOBANLARA SERTİFİKA VERİLDİ
Ak Parti'den 'boşaltılan çürük binalar yıkılsın' önerisi
YEREL

AK PARTİ'DEN 'BOŞALTILAN ÇÜRÜK BİNALAR YIKILSIN' ÖNERİSİ
Sarıcakaya'da toplu sözleşme sevinci
YEREL

SARICAKAYA'DA TOPLU SÖZLEŞME SEVİNCİ
Tepebaşı Belediyesi'nden hat boyundaki düzenleme alanındaki çöplerle ilgili açıklama
YEREL

TEPEBAŞI BELEDİYESİ'NDEN HAT BOYUNDAKİ DÜZENLEME ALANINDAKİ ÇÖPLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Güçlüer: &quot;Sağlık alanı hekim olmayanlarla dolduruluyor&quot;
YEREL

GÜÇLÜER: "SAĞLIK ALANI HEKİM OLMAYANLARLA DOLDURULUYOR"
Günay'ın Ankara'da tarım mesaisi
YEREL

GÜNAY'IN ANKARA'DA TARIM MESAİSİ
Çocuklara yarıyıl tatil hediyesi Tepebaşı'ndan
YEREL

ÇOCUKLARA YARIYIL TATİL HEDİYESİ TEPEBAŞI'NDAN
Odunpazarı Belediyesi'nden sanat galerisi
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ'NDEN SANAT GALERİSİ
Eskişehir'de Uğur Mumcu'yu anma gecesi ve ödül töreni düzenlenecek
YEREL

ESKİŞEHİR'DE UĞUR MUMCU'YU ANMA GECESİ VE ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK
Odunpazarı Kent Konseyi 75. Yıl Mahalle Meclisi, Başkan Kurt'u ziyaret etti
YEREL

ODUNPAZARI KENT KONSEYİ 75. YIL MAHALLE MECLİSİ, BAŞKAN KURT'U ZİYARET ETTİ
Adanırspor'da Hasan Ermiş dönemi
YEREL

ADANIRSPOR'DA HASAN ERMİŞ DÖNEMİ
Karne döneminin en favori oyunu
YEREL

KARNE DÖNEMİNİN EN FAVORİ OYUNU
Eskişehir'de telefon dolandırıcıları yine iş başında
YEREL

ESKİŞEHİR'DE TELEFON DOLANDIRICILARI YİNE İŞ BAŞINDA
Vali Çelik, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
YEREL

VALİ ÇELİK, MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları
YEREL

ÖNLEYİCİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÇALIŞMALARI
Çocuk İhmali ve İstismarının Önlenmesinde Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı
YEREL

ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARININ ÖNLENMESİNDE EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Sosyolog Nurdoğan Arkış ESOGÜ öğrenci ve akademisyenleriyle buluştu
YEREL

SOSYOLOG NURDOĞAN ARKIŞ ESOGÜ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİYLE BULUŞTU
Vali Çelik, Teksan Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti
YEREL

VALİ ÇELİK, TEKSAN SANAYİ SİTESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Hamamyolu için referandum çağrısı
YEREL

HAMAMYOLU İÇİN REFERANDUM ÇAĞRISI
Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nden Sivrihisar'a ziyaret
YEREL

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SİVRİHİSAR'A ZİYARET
Odunpazarı'ndan evinde 17 sokak hayvanı besleyen vatandaşa yardım eli
YEREL

ODUNPAZARI'NDAN EVİNDE 17 SOKAK HAYVANI BESLEYEN VATANDAŞA YARDIM ELİ
Odunpazarı'ndan geleneksel sanatlara tam destek
YEREL

ODUNPAZARI'NDAN GELENEKSEL SANATLARA TAM DESTEK
Başkan Ataç belde evi kursiyerleriyle buluştu
YEREL

BAŞKAN ATAÇ BELDE EVİ KURSİYERLERİYLE BULUŞTU