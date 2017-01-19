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Hatay Büyükşehir Belediyesi atletlerinin başarısı



(Fotoğraflı)



Adem Karagöz

HATAY (İHA) - Türkiye Atletizm Federasyonunun İstanbul'da düzenlediği Salon Olimpik Baraj Yarışmalarının birinci ve ikinci gününde Hatay Büyük Şehir Belediyesi'nin atletizm takımı farklı kategorilerde dereceler ile döndü.

14 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da yapılan "Yürüyüş" Türkiye Salon Şampiyonası'nda Hatay'ı temsil eden Büyükşehir Atletizm takımından Seçil Akpınar Genç Bayanlarda 5000 metre yürüyüş 4'üncüsü, İnci Çiçek Yıldız Bayanlarda 3000 metre 3'üncüsü, Hüseyin Yalçın Yıldız Erkeklerde 5000 metre 10'uncusu, Ali İsmail Çiçek 16 Yaş Altında 2000 metre 2'ncisi ve Abdullah Fındık 16 Yaş Altında 2000 metre 4'üncüsü oldu.

İki gün süren salon olimpik baraj yarışmasında atletizm branşında katılanlardan Selanay Bati 3000 metre 1'incisi, Sevnur Aladağ 400 metre 1'incisi, Eda Gençoğlu 800 metre 2'incisi, 3000 metre 4'üncüsü, Oktay Keser 800 metre 2'ncisi Sertan Keskin 800 metre 1'incisi, Tuğçe Kaya 400 metre 2'incisi oldu.

İki günlük süren organizasyon, dereceye giren yarışmacıların ödüllerini almalarıyla sona erdi.

(ADM-Y)



19.01.2017 14:01:03 TSI

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