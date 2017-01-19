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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Başkan Şahin: "Samsun ile beraber daha büyük bir aileyiz"

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:59
Başkan Şahin: "Samsun ile beraber daha büyük bir aileyiz"
Başkan Şahin: "Samsun ile beraber daha büyük bir aileyiz"

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Biz 'Samsun'da bir Bafra var, Samsun için var' anlayışı içindeyiz. Samsun ile beraber daha büyük bir aileyiz" dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Turan Çakır, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk ile birlikte Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'i makamında ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

"Bafra, Samsun'un önemli ve büyük bir parçasıdır"
Başkan Şahin inceleme istişarelerden sonra yaptığı açıklamada, "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız her fırsatta Bafra'ya geliyor. Bir uyum içinde çalışıyor, insanlarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Başkanımız bu ziyaretinde Meclis Başkan Vekilimiz Turan Çakır ve Grup Başkan Vekilimiz Nihat Soğuk ile bizleri ziyaret etti. Görüş alışverişinde bulunduk. Biz 'Samsun'da bir Bafra var, Samsun için var' anlayışı içindeyiz. Başkanımız, değerli ekibi ve tüm kademelerdeki çalışma arkadaşları da bu anlayışımızı biliyor. Bafra, Samsun'un önemli ve büyük bir parçasıdır. Tarım, sanayi, turizm, eğitim ve kentleşme anlamında çok önemli potansiyelleri bulunmaktadır. Bu potansiyellerimizi harekete geçirmek için 'Biz, Bafra olarak büyük bir aileyiz' anlayışı ile ilçemizin ortak hedefleri haline getirdik. Çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şimdi yine diyoruz ki, Samsun'la beraber daha büyük bir aileyiz. Daha güçlü bir şekilde bu potansiyellerimizi harekete geçirme imkanımız bulunmaktadır. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Bafra'mızın ortak hedeflerini en iyi şekilde biliyor. Bunların Bafra için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu nedenle bizim hedeflerimize ulaşmak için başkanımızın katkı ve desteklerden hiçbir endişemiz yoktur. Başkanımız bu ziyaretinde de bunu ifade etti. Bu anlamda istişarelerde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz ve ekibine bugüne kadar verdiği katkılar için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(ŞU-SLH-Y)

19.01.2017 14:03:54 TSI
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