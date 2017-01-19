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Büyükşehir ile Gıda ve Tarım Üniversitesi arasında işbirliği protokolü



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Gıda ve Tarım Üniversitesi arasında gıda, tarım ve ilgili alanlarda işbirliği protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) arasında işbirliği çerçeve protokolü imzalandı. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ve Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Muharrem Candan, üniversitenin kuruluşundan bu güne en büyük desteği hamileri olan Konya Şeker'den ve Büyükşehir Belediyesi'nden gördüklerini belirterek, Başkan Tahir Akyürek'e teşekkür etti.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mikdat Çakır, Başkan Akyürek'in üniversitenin kuruluş aşamasından beri büyük destek verdiğini, zorlaştıran değil, kolaylaştıran olduğunu belirterek, teşekkür etti. İşbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Çakır, Büyükşehir öncülüğünde Konya'nın kardeş şehirleri ile de işbirliği yapılabileceğini dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, Türkiye'nin ilk gıda ve tarım üzerine ihtisas üniversitenin Konya'da kurulmasının şehrin gücünü artırdığını, ülkeye de katkı yapacağını söyledi. Dünyada örnekleri bulunan sayılı üniversitelerden birinin Konya'da kurulduğunu kaydeden Başkan Akyürek, işbirliğinin, belediyenin çiftçilere yönelik çalışmalarda daha bilimsel, daha doğru ve daha verimli çalışmalar yapmasına vesile olacağını ifade etti. Bunun diğer üniversitelere ve şehirlere de örnek olacağını kaydeden Başkan Akyürek, "Konya birçok özelliği olan, çeşitliliği olan bir şehir ama en başta en güçlü tarım şehri. Üretimin temelinde tarım vardır. Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin belediyemizle işbirliği yapması Konya'mıza ve ülkemize büyük katkı yapacaktır. Hem çiftçimizin kuruluşları olan müesseseleri hem de üniversitemizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Şehrimize ve ülkemize yaptığınız katkılar nedeniyle teşekkür ediyor, protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mikdat Çakır arasında işbirliği protokolü imzalandı. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile tarımsal eğitim faaliyetleri ile gıda, tarım ve ilgili alanlarda işbirliği yapılması, ulusal ve uluslararası alanda ortak projeler hazırlanması amaçlanıyor.

(İB-AH-Y)



19.01.2017 14:04:36 TSI

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