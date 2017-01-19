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Elektrik tellerinde asılı kalan güvercin kurtarıldı

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:09
Elektrik tellerinde asılı kalan güvercin kurtarıldı
Elektrik tellerinde asılı kalan güvercin kurtarıldı

(Fotoğraflı)

Ercan Tunç
IĞDIR (İHA)  Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacerdoğanşalı köyünde elektrik tellerine asılı kalan kaya güvercini kurtarıldı.
Kacerdoğanşalı köyündeki vatandaşların ihbarı üzerine hemen harekete geçen Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak Aras Elektrik Dağıtım İşletme Şefliği ile görüşerek elektriklerin kesilmesini istedi. Bölgedeki elektriklerin kesilmesi ile kaya güvercini asılı olduğu yerden kurtarılarak tedavi altına alındı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Veteriner kontrolünden geçirilen kaya güvercininin ayağına ip bağlanması sonucunda kangren olduğu, ama uçma becerisinde ise sıkıntı olmadığı görülmüştür. Kaya güvercini tedavi edilmek üzere müdürlüğümüze getirilmiş ve kangrene karşı ilaçlı tedavi uygulanarak direncinin artması için vitamin verilmiştir. Kaya güvercinini kurtarmak için Kacerdoğanşalı sakinlerine, ekiplerimize yardımcı olan Aras Elektrik Dağıtım İşletme Şefliği personeline teşekkür ederim" dedi.
(MSA-Y)

19.01.2017 14:13:41 TSI
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