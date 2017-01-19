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Karabük'te Ağız Diş ve Çene Cerrahi Uzmanı görevine başladı



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kara, Karabük Ağız Diş Sağlığı Merkezine Ağız, Diş ve Çene Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi'nin atandığını bildirdi.

Kara, yaptığı açıklamada, Karabük'te 34 diş hekimi ile günde ortalama 600-700 polikliniğin yapıldığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde diş rahatsızlığı bulunan hastaların cerrahi operasyon için Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere gitmek zorunda kalmayacağını söyledi.

Kara, daha önce cerrahi operasyon gerektiren diş rahatsızlıklarında büyük illere sevk edilen hastaların, artık Karabük'te operasyonları yaptırabileceklerini ifade ederek, "Yrd. Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi'nin göreve başlamasıyla birlikte bölgenin büyük bir eksikliği daha giderildi.

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği mezunu olan Çebi, pazartesi, salı, çarşamba günleri muayene ve ameliyat yapacak. 20 yaş dişi, çene kistleri, odontojenik ve non-odontojenik çene kist ameliyatları, çene tümörlerinin cerrahi ameliyatları, temporomandibular eklem rahatsızlıklarının tedavisi, trigeminal nevralji ameliyatları, çene estetikleri, dudak estetikleri ve apikol rezeksiyon ameliyatlarını da yapıyor" dedi.

(YE-YE-Y)



19.01.2017 14:15:46 TSI

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