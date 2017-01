YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam öğrencilere sınav öncesi moral verdi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçe Kaymakamı Yusuf Yıldırım ilçe merkezi ve köylerdeki okulları ziyaret ederek, öğrencilere moral verdi.

Samsat ilçesine atandığı ilk gönden beri eğitimin kendisi için birinci öncelikler arasında olduğunu dile getiren Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, Samsat ilçesindeki bütün okulları tek tek gezerek, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) Sınavları öncesinde bazı tavsiyelerde bulundu ve öğrencilere moral verdi.

Hızlı ve doğru soru çözmek için bol bol soru çözülmesi gerektiğini ve her gün mutlaka soru çözmenin dışında kitap okunması gerektiğini ifade eden Kaymakam Yıldırım, öğrencilerin kendisine her gün kitap okuma ve soru çözme hedefi koymalarını, öğretmen ve öğrencilerin ellerinde her an kitap olmasını istedi.

Öğrenciler ve öğretmenler ile ayrı ayrı görüşen Kaymakam Yıldırım, "Öğretmenlerimizin gayretleri ve aileler ile olan iletişimlerini takdirle karşılıyorum. Öğrenciler doğal olarak öğretmenlerin tavırlarını gözlemlemekte ve oların yaptıklarını yapmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle öğrencilerimiz her an öğretmenlerin elinde kitap görmelidirler. Anlam sorularını çok kitap okuyan öğrenciler daha kolay çözmektedirler. Hiçbir zaman kitap okumaktan vazgeçmemeliyiz. Öğrencilerimizden günlük en az 500 soru çözme ve en az bir saat kitap okumu sözü aldık. Öğrencilerimiz kaynak ve kitaba ulaşmada bir zorluk yaşamayacaklardır. Bu anlamda her türlü imkanı sunacağız. Bu yıl TEOG sınavlarında başarıyı arttırarak, iyi bir ortaöğretim okulunu kazanmaları için biraz daha fazla gayret göstermeliyiz. Her sene bu çıtayı yükseltmeliyiz" şeklinde konuştu.

19.01.2017

