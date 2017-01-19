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MAGİAD, MTSO Genç Girişimciler Kurulu'nu ağırladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Genç Girişimciler Kurulunu Oreko Otel'de ağırladı.

Kısa bir süre önce gerçekleştirilen kongre ile yeni yönetimiyle göreve gelen MAGİAD, planladıkları etkinliklerini bir bir gerçekleştiriyor. Bu kapsamda MAGİAD, Oreko Otel'de, MTSO Genç Girişimciler Kurulu'nu ağırladı. MAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Geriter, Manisa'da iş dünyası bünyesinde faaliyet gösteren derneklerle bu tür toplantıları sık sık gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulunacaklarını belirtti. MTSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Levent Akçalı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte geldiği toplantıda duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MAGİAD'ın Manisa'ya çok sayıda iş adamı yetiştirdiğini dile getiren Başkan Akçalı, "MAGİAD Manisa'ya yönetici olsun iş adamı olsun çok önemli isimler yetiştirmiş bir dernektir. Hakikaten Manisa'ya ve Türkiye'ye örnek olmuş bir dernektir. Bende 2001 yılından beri bu derneğe üyeyim ve mutluyum gururluyum böyle bir derneğin çatısı altında olmaktan. Bu akşam burada çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. MAGİAD'ın misafiri olduk bu akşam burada. Birlikte önümüzdeki günlerde güzel projelere imza atacağız. Ben herkese teşekkür ediyorum" dedi.

MAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Geriter ise iş dünyasında bulunan derneklerle bu tür toplantıları sık sık yapacaklarını belirterek "MAGİAD 1991 yılında kurulan Manisa'nın en köklü derneklerinden birisi. Bizler Türkiye Genç İş Adamları konfederasyonuna bağlı 8 federasyon ve 72 dernekle örnek teşkil edilebilecek bir derneğiz. Bu gücü de arkamıza alarak Manisa'ya faydalı işler yapmak için bu yola çıktık. Bugün burada ilkini gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda önemli kararlar aldık. Bundan sonra da Manisa'da faaliyet gösteren iş dünyasıyla ilgili olan dernek ve vakıflarla ortak toplantılar gerçekleştireceğiz. Projeler üreteceğiz. Üreten toplum olacağız. Türkiye'ye ve Manisa'ya katkı sağlayacağız. Yeni yönetim kurulumuz ve diğer derneklerdeki arkadaşlarımızla birlikte güzel işler başaracağız. Bugün buraya gelip bizleri kırmayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(AY-Y)



19.01.2017 14:25:33 TSI

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