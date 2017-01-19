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Kur'an Kursu öğrencilerine hediye

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:21
Kur'an Kursu öğrencilerine hediye
Kur'an Kursu öğrencilerine hediye

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Belediyesi Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerleri, Fatih Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi okul öncesi Kur'an kursu öğrencilerine destek vermek için ördükleri kıyafetleri hediye etti.
Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi sorumlusu Aslıhan Tan, yaptığı açıklamada, 'El Emeği Mutluluk' projesi kapsamında öğrencilere destek vermek, ödüllendirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyleyerek, " Geleceğin yarınlarına mutluluk örüyoruz. Kursiyerlerimiz yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri, kreş öğrencilerimize hediye etti. Bunun dışında oyun oynamaları için çeşitli hediyeler takdim ettik. Karabük Belediyesi Sosyal Yasam Merkezi sorumlusu ve Halk Eğitim Müdürlüğü eğiticilerinin desteğiyle tek yürek olmaya karar verdik." dedi.
(YE-YE-Y)

19.01.2017 14:25:42 TSI
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