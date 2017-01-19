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MUSKİ'den Muhtarlara Ziyaret

- MUSKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, mahalle sakinlerinin şikayet ve taleplerini yerinden görmek ve ortak çözüm üretmek amacıyla Milas ilçesinin Alatepe ve Kultak Mahalle muhtarlarını ziyaret etti.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla'daki çalışmalarını muhtarlarla birlikte yürütmeyi özen gösteren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, şikâyet ve talepleri yerinde görmek ve ortak çözüm üretmek amacıyla muhtarlarla bir araya geliyor.

İlçelerdeki Mahalle muhtarlarıyla toplu olarak görüşmenin yanı sıra muhtarları özel olarak yerlerinde de ziyaret eden MUSKİ yetkilileri, Milas'ın Alatepe ve Kultak Mahallesi muhtarlarını ziyaret etti. Alatepe Mahalle Muhtarı İsmail Akpınar ve Kultak Mahallesi Muhtarı Emin Urhan'ın sorun, şikâyet ve talepleri yerinde dinlemek için ziyarette bulunan MUSKİ yetkilileri, ortak çözüm üretmek amacıyla muhtarlar ile görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretler hakkında değerlendirmelerde bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Dr. Osman Gürün'ün talimatıyla sürekli muhtarlar ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını, Milas ilçesindeki mahalle muhtarları ile daime görüştüklerini ve fikir alışverişinde bulunduklarını vurguladı. Ülgen, "Milas ilçemizde kırsal mahallelerimizde yaşayan halkımızın sorunlarını yerinde tespit etmeye ve çözümü noktasında elimizden ne gelirse yapmaya özen gösteriyoruz. İlçemizde kısa vadede yapılabilecek işlerde müdürlerimizi ve şeflerimizi mahalle muhtarlarımıza yönlendirerek taleplerini ve isteklerini yerinden dinlemelerini sağlıyoruz. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız Alatepe ve Kultak Mahallesi muhtarıyla görüşerek bilgi alışverişinde bulundular. Çok verimli bir ziyaret oldu. Muhtarlarımızda arayıp teşekkürlerini bize ilettiler. Bizde bu talimata uygun olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz" dedi.

(BT-İK)



19.01.2017 14:24:14 TSI

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