YEREL HABERLER / SİİRT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehitler için anma programı düzenlendi

Şehitler için anma programı düzenlendi



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'te, 15 Ocak 2016 tarihinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polis memuru Yalçın Yamaner ve diğer şehitler için anma programı düzenlendi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TURGEV) Konferans Salonu'nda düzenlenen programda şehitler için hazırlanan videonun izletilmesinin ardından, müftülük görevlilerince Siirt'te ve diğer illerde şehit olan güvenlik güçleri ve kamu görevlileri için mevlit okutuldu. İl yetkililerinin de katıldığı törende İl Müftüsü Faruk Arvas'ın şehitler için dua etmesiyle program sona erdi. Mevlit sonrası katılımcılara lokum ikram edildi.

(MND-AKK-Y)



19.01.2017 14:32:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER