19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehitler için anma programı düzenlendi

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:27
Şehitler için anma programı düzenlendi
Şehitler için anma programı düzenlendi

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te, 15 Ocak 2016 tarihinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polis memuru Yalçın Yamaner ve diğer şehitler için anma programı düzenlendi.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TURGEV) Konferans Salonu'nda düzenlenen programda şehitler için hazırlanan videonun izletilmesinin ardından, müftülük görevlilerince Siirt'te ve diğer illerde şehit olan güvenlik güçleri ve kamu görevlileri için mevlit okutuldu. İl yetkililerinin de katıldığı törende İl Müftüsü Faruk Arvas'ın şehitler için dua etmesiyle program sona erdi. Mevlit sonrası katılımcılara lokum ikram edildi.
(MND-AKK-Y)

19.01.2017 14:32:20 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;15 Temmuz Darbe Girişimi ve Gençlik&quot; konferansı
YEREL

"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE GENÇLİK" KONFERANSI

STSO heyeti Emniyet Müdürü Tokyay'ı ziyaret etti
YEREL

STSO HEYETİ EMNİYET MÜDÜRÜ TOKYAY'I ZİYARET ETTİ
Siirt'te şehitler için mevlit okutuldu
YEREL

SİİRT'TE ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİİRT'TE FETÖ/PDY OPERASYONU
Siirt'te &quot;Cazibe Merkezleri Programı&quot;
YEREL

SİİRT'TE "CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI"
Kızılay'ın çağrısına destek artıyor
YEREL

KIZILAY'IN ÇAĞRISINA DESTEK ARTIYOR
DİKA tarafından Siirt'te 'Cazibe Merkezleri Programı' tanıtıldı
YEREL

DİKA TARAFINDAN SİİRT'TE 'CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI' TANITILDI
Kaymakam Dayanç askeri üs bölgesini ziyaret etti
YEREL

KAYMAKAM DAYANÇ ASKERİ ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ