Aydın TÜMSİAD'tan kan bağışı kampanyası
(Fotoğraflı)
Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi, Kızılay ile işbirliği halinde bir kan bağışı kampanyası düzenledi.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan TÜMSİAD Aydın Şubesi Başkanı Nusret Ünal, "Bilindiği üzere kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bazen bağışlanan bir ünite kan hayat değerinde olabilmektedir. Bizlerde kış aylarında Kızılay'a yapılan kan bağışlarında düşüşler gözlendiği öğrendik. Bunun üzerine Kızılay'la temas kurduk ve bu güzel etkinliği düzenledik. Buraya gelip kan bağışında bulunan tüm kardeşlerimize toplumumuz adına şükranlarımı sunuyorum. Bizimle işbirliği içerisinde bu etkinliği düzenleyen, bu mekanda gerekli tıbbi ortamı oluşturan, değerli personelini burada görevlendiren Kızılay'a teşekkür ederiz. İnsan yaşamına katkı ulvi vazifemizdir" dedi.
TÜMSİAD Aydın şube binasında gerçekleşen kan bağışı kampanyasına çok sayıda katılım olduğu belirtildi.
(OD-MB-Y)
19.01.2017 14:38:58 TSI
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