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Antalya'da 440 bin öğrenci yi karne heyecanı sardı

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:40
Antalya'da 440 bin öğrenci yi karne heyecanı sardı
Antalya'da 440 bin öğrenci yi karne heyecanı sardı

(Fotoğraflı)

Suat Metin
ANTALYA (İHA)- Antalya'da 2016-2017 Eğitim Öğretim yılının birimci döneminde 440 bin 715 öğrenci karne alacak. Okul birincisi olan toplam 710 öğrenci ise aileleriyle birlikte 3 gün boyunca 5 yıldızlı otellerde tatil yapacak
20 Ocak'ta sona erecek olan 2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılının birinci döneminde tatile girecek öğrencileri karne heyecanı sardı. Bu yıl Antalya ve tüm ilçelerindeki bin 516 okulda eğitim ve öğretim gören 440 bin 715 öğrenci karne alarak 30 bin 225 öğretmenle birlikte yarıyıl tatiline girecekler.

Okul birincisi 710 öğrenciye 5 yıldızlı tatil
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan "Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek" protokolü kapsamında, başarılı olup okul birincisi olan 710 öğrenciye, anne ve babaları ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün boyunca Antalya'daki beş yıldızlı otellerde misafir edilerek ödüllendirilecek.

"Tatilde ödev yaptırmayın"
Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yarı yıl tatilinde öğrencilerin, kendini tanıması, geliştirmesi ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılması teşvik edilmesi, bu çerçevede kitap okuma, film izleme, müze ve tarihi mekan gezileriyle, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlerin tavsiye edilmesi konusunda velilere tavsiyelerde bulundu. Yetkililer ayrıca, öğrencilerin yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi, konusunda velileri de uyardı.
Öte yandan 2016 -2017 Eğitim öğretim Yılı ikinci dönemi 06 Şubat 2017 tarihinde başlayacak olup 09 Haziran 2017 tarihinde sona erecek.
(SM-SÇ-Y)

19.01.2017 14:44:38 TSI
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