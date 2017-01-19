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İŞKUR'dan "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" projesi

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:41
İŞKUR'dan "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" projesi
İŞKUR'dan "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" projesi

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük İŞKUR , Türkiye Özel Eğitim Vakfı ve Karabük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında yapılan "Engelleriniz Engel Olmayacak" işbirliği protokolü kapsamında, Mehmet Mescier Özel Eğitim İş Uygulama Okulunda Mesleki Eğitim Kursu açıldı.
Kurs açılışına İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, Türkiye Özel Eğitim Vakfı Başkanı Gülsün Beniç, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu,Mehmet Mescier Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Müdürü Nevzat Akçalalan ve Vakıf yöneticileri ile kursiyerler katıldı.
İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, "İŞKUR'un Engellilere yönelik yaptığı hibe ve eğitim desteği proje çağrısı üzerine, merkezi Karabük'te bulunan Türkiye Özel Eğitim Vakfının engellilere yönelik hazırladığı proje destek kapsamına alınmıştır. Dekoratif Ahşap Boyama ve Hediyelik Eşya alanında toplam 568 saat sürecek eğitimlerde, engelli kursiyerlerimize günlük 20 TL cep harçlığı, GSS ve iş kazası primleri ile kursun idari ve eğitim giderleri kurumumuz tarafından karşılanacaktır" dedi.
Engelli bireyleri sosyal hayatın içerisinde tutmak adına düzenlenen kursun ilgili taraflarca da memnuniyetle karşılandığını da belirten İl Müdürü Güven, İŞKUR olarak dezavantajlı gruplara yönelik programların devam edeceğini söyledi.
Türkiye Özel Eğitim Vakfı Başkanı GülsünBeniç ise, İŞKUR'un ve Halk Eğitim Merkezinin verdiği desteklerin kendileri ve engelli bireyler için büyük imkan olduğundan hareketle, Vakıf hizmetlerine sunulan katkılardan dolayı ilgili kurumlara teşekkür etti.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu'da, İl genelinde hayat boyu öğrenme kapsamında tüm proje ve programlara destek verdiklerini, engellilere yönelik uygulanan programlara da kurum olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
Programın sonunda kursiyerlerin yaptığı çalışmalar beğeniyle izlendi.
(YE-YE-Y)

19.01.2017 14:45:22 TSI
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