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Burhaniye' de umrecileri başkan yardımcıları uğurladı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 50 umre yolcusu için coşkulu uğurlama töreni yapıldı. Cumhuriyet mahallesinde düzenlenen uğurlama törenine, Belediye Başkan Yardımcılara Cemal Akkılınç ve Cemil Bahadır'da katıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Çifte Minareli Cami önünden 50 kişi dualarla uğurlandı. Uğurlama töreninde, Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ve Cemil Bahadır, umreye giden vatandaşlara hediyeler verdi. Uğurlama sırasında dualar yapıldı ve helallikler alındı. Umreciler ile birlikte otobüse binerek tüm yolculara hayırlı yolculuklar dileyen Belediye Başkan Yardımları Bahadır ve Akkılınç " Güle güle gidin bizlerden de selamlar götürün. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Belediye Başkanımız Necdet Uysal'ın da sizlere selamları var. Memleketimiz, vatanımız ve tüm insanlık için dualar etmeyi de unutmayın" dideler.

(FT-



19.01.2017 14:45:50 TSI

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