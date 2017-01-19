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Balıkesir'de halter sporunu Burhaniyeli gençler temsil ediyor



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Haber : Fatma Talay

Kamera : Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, 2017 Balıkesir Halter İl Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halter Salonu'ndaki müsabakalara toplam 16 sporcu katılırken, büyük heyecan yaşandı.

Burhaniye ilçesi, halterde Balıkesir'i temsil ederken 3. Halter İl Şampiyonasına da ev sahipliği yaptı. Kızlı erkekli 16 sporcu, silkme ve koparma dallarında yarışırken, önemli dereceler elde etti. Dereceye girenlerin ödülleri bürokratlar ve sporcuların aileleri tarafından verildi. Mustafa Arslan Aygün öncülüğünde çalışmalarını sürdüren sporcuların önemli başarılar elde ettiklerini anlatan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen, halterde 20 ilçe içinde Balıkesir'i temsil etmekten mutlu olduklarını söyledi. Sporcular isi mutluluklarını dile getirdi. Halteri çok sevdiğini anlatan Sonay Günaçar," 3,5 yıldır yapıyorum bu sporu. Bu gün 57 ve70 kilo kaldırdım. Severek yapıyorum. Herkese tavsiye ederim" dedi. Emrah Demirci de," Ben 3.5 yıldır haltere geliyorum. Koparmada 60, silkmede ise 80 kaldırıyorum" dedi. Ayşe Duygu Kara ise," Ben 2 yıldır halter çalışıyorum. Bu gün 60 koparma 75 silkme yaptım. Sporu severek yapıyorum. Hocamızı da çok seviyorum" dedi. Tuğba Güçlü de," İki yıldır yapıyorum. 47 koparma, 60 da silkme yaptım. Spor çok güzel bir şey. Tabi halter daha güzel" dedi. Alperen Altıok da," Halter sporunda 2 yılı oldu. Memnunum halterden. Bu gün biraz sınarları zorladık. Başarıya doğru gidiyoruz" dedi. Antrenör Mustafa Arslan Aygün'de," Balıkesir ilinde başlatmış olduğumuz halter branşı gayet başarılı bir şekilde ilerlemektedir. Bu gün üçüncüsünü yaptığımız Balıkesir il şampiyonasında da güzel sonuçlar aldık. Türkiye etabında çok güzel bir yerdeyiz. Çocuklarımız çok başarılı. Özellikle, ailelerin halter sporuna çocuklarını teşvik etmelerini istiyoruz" dedi. Başarılı sonuçlar alındığını anlatan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen ise," Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz okul sporları halter şampiyonasında gördüğünüz gibi gençlerimiz olağanüstü başarı gösterdiler. Bu başarının ardında, Mustafa hocamın gösterdiği fedakarlık ve olağanüstü gayret var. Bunun için Mustafa hocama teşekkür ediyorum. Burhaniye olarak ta 20 ilçenin içinde halter sporunu yaşatan ve sürdüren ilçe olmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.

(FT-EME)



19.01.2017 14:46:46 TSI

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