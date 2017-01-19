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AB Standartlarında Kurulan Mezbaha Basına Tanıtıldı

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:45
AB Standartlarında Kurulan Mezbaha Basına Tanıtıldı
AB Standartlarında Kurulan Mezbaha Basına Tanıtıldı
- Aydınlı İşadamı 6 Milyon TL'ye Mal Olan Özel Mezbahayı Tanıttı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydınlı işadamı Cihan Can tarafından Muğla yolu üzerine AB standartlarında kurulan ve 6 Milyon TL'ye mal olan Paşa Et Entegre Tesisleri ve Mezbahası basına tanıtıldı. Aydın'da, 2007 yılında kurulan ve Helal Sertifikası Bulunan Paşa Et Entegre Tesisleri, Savrandere Mahallesi'nde AB müktesebatına uyumlu halde kurulan mezbaha vatandaşların hizmetine sunuldu. Kasaplar Odası Başkanı Kadı'nın açıklamalarının ardından Aydın basınını mezbahayı gezdirip tanıtımını yapan Paşa Et Entegre Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Can, bu mezbahadan vatandaş ve kasap esnafına temiz ve sağlıklı et ve ürünleri sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
"Aydın'a Bölgenin En Modern Mezbahasını Kazandırdık"
Aydın'a 6 milyon TL'ye mal olan bölgenin en modern mezbahasını kazandırdıklarını belirten Cihan Can, "Daha önceki mezbahamızı, 10 yıl önce hizmete açmıştık. O mezbahadaki sistemler, AB standartlarına uymadığı için bakanlığımız bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda yeni bir mezbaha yapma gereği duyduk. Biz, bu yatırımı halkımızın sağlığını düşünerek açtık. Ayrıca iş adamı olarak, bu yatırımın karşılığını almak da hakkımız olduğunu düşünüyorum. Ama son günlerde, Kasaplar Odası Başkanımız Sayın İsmail Kadı, özel mezbahaların güvenilir olmadığını, kesim fiyatlarının 200 liranın üzerinde olduğunu söyledi. Bizim kesim fiyatımız, Efeler'deki esnaflar için KDV ve nakliye dahil 120 liradır. Belediyenin kendi mezbahası için vermiş olduğu fiyat ise 121 liradır. Mezbahamıza gelen hayvan 2'si devlet memuru olmak üzere toplam 3 veterinerin kontrolünden geçiyor. Hayvan sağlıklı ise kesimi yapılıp, soğuk hava sistemi bulunan 4 aracımızla kasap esnafımızın işyerlerine kadar bırakıyoruz. Aydın'ın 3 İlçesi dışında bütün ilçelere et gönderiyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha kaliteli hizmet alabilmesi için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.
"Hijyen ve Sağlıklı Et Konusunda Kendimize Güveniyoruz"
İnsan sağlığını ön planda tuttuklarını söyleyen Paşa Et İşletme Sahibi Cihan Can, "Amacımız halkın sağlığı bakımından kusursuz etle beslenmesini sağlamak, hayvandan insana geçen hastalıkların yayılmamasını sağlamak ve kasaplık, hayvan ile et pazarını kontrol altında tutarak et ekonomisini de dengede tutmak. Bizi diğer mezbahalardan ayıran özelliğin başında modern ve hijyenik bir tesise sahip olmamız yer alıyor. Hizmet, kalite, sağlık, güvenirlilik ve temizlik gibi, biz her konuda kendimize güveniyoruz. Hayvan ve insan sağlığı çok önem arz ediyor. Biz burada önce hayvanların sağlıklı olup olmadığını kontrol ediyor ve sağlıklı ise kesime gönderiyoruz. Eğer ki hayvanın önemli bir hastalığı varsa da kontrollü bir şekilde imha ediyoruz" dedi.
(İK)

19.01.2017 14:49:49 TSI
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