19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ayvalık'ta eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen'e daire amirlerinden veda yemeği

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:47
Ayvalık'ta eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen'e daire amirlerinden veda yemeği
Ayvalık'ta eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen'e daire amirlerinden veda yemeği

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Suat Salgın
Kamera : Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, eğitim ve öğretime dev katkılar sağlayan sevilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen için Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde bir veda yemeği düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Ayvalık Cunda Uygulama Oteli'nde düzenlenen veda yemeğine; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve eşi İlçe Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Gülçin Nazlı'nın yanı sıra daire amirleri, ilçeye kapsamlı bir Güzel Sanatlar Lisesi inşa edip bağışlayan işadamı Cihan Şişman, Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı, Uluslar arası Kadın Sanatçılar Derneği Ayvalık Şube Başkanı Gamze Oruç Altınok, Melas Sanat Evi Sanat Yönetmeni Ata Mahmut Altınok ve Erkan Bilen'i seven dostları katıldı.
Gecede konuşan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, görev süresi dolan devlet memurlarının tayinlerinin çıkmasının üzücü de olsa bir gerçek olduğunu vurgulayarak, "Önemli olan o görev yaptığınız yerden tayininiz çıktığında geri de ne bıraktığınızdır. Eğer geride bıraktıklarınızı sizi hayır ile yad ediyorsa, bu en büyük hizmettir. Erkan Bilen de bunu başarmış bir arkadaşımızdır. Biz, bu değerli arkadaşımızın bundan sonraki görevinde de en iyi hizmeti vereceğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Biz, Erkan Bilen'e yeni göreviyle, gelecekteki iş ve özel hayatında da başarılar diliyoruz" dedi.
Kaymakam Nazlı konuşmasında, halen bekar olan Erkan Bilen'in karşısına hayırlı bir kısmet çıkarak yuvasını kurmasını da dilemeyi ihmal etmeyerek, Bilen'e daire amirleri tarafından ortaklaşa alınan bir hediyeyi teslim etti.Ayvalık Uygulama Oteli adına da personelden Serkan Filiz, Erkan Bilen'e bir buket çiçek takdim etti.
Gecede konuşan Ayvalık'ın başarılı eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise; 2014 yılında Ayvalık'taki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladığını hatırlatarak, "2014 yılı benim hayatımda bir dönüm noktasıdır. 2014 yılına kadar değişik yerlerde çalıştım. Fakat 2014 yılında Sayın Kaymakamımızdan devlet adamı olmayı öğrendim. Ondan sonraki süreçte de hep o yolda mücadele vermeye çalıştım. Devlet Adamı olmak çok farklı bir şey. Bu yüzden ben bana desteklerinden dolayı ve önümü açtığı için, bire çok konuda tecrübelerini benimle paylaşarak yol gösterici olduğu için Sayım Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(SS-EME)

19.01.2017 14:51:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık Muhtarlar Derneği'nden Voleybol Turnuvası
YEREL

AYVALIK MUHTARLAR DERNEĞİ'NDEN VOLEYBOL TURNUVASI
Kaymakam Sırmalı Yeni Halk Eğitimi Binasını ziyaret etti
YEREL

KAYMAKAM SIRMALI YENİ HALK EĞİTİMİ BİNASINI ZİYARET ETTİ
Best, Vali Yazıcı'yı ağırladı
YEREL

BEST, VALİ YAZICI'YI AĞIRLADI
Ayvalık'ta 'İmkan Bizden Oynamak Sizden' futbol turnuvası finalleri gerçekleşti
YEREL

AYVALIK'TA 'İMKAN BİZDEN OYNAMAK SİZDEN' FUTBOL TURNUVASI FİNALLERİ GERÇEKLEŞTİ
İl şampiyonu filenin sultanları başarılarını Başkan Gençer ile paylaştı
YEREL

İL ŞAMPİYONU FİLENİN SULTANLARI BAŞARILARINI BAŞKAN GENÇER İLE PAYLAŞTI
&quot;Benim Adım İyilik&quot; toplumsal duyarlılık oluşturuyor
YEREL

"BENİM ADIM İYİLİK" TOPLUMSAL DUYARLILIK OLUŞTURUYOR
Türkü ve şiirlerle 15 Temmuz Şehitlerini andılar
YEREL

TÜRKÜ VE ŞİİRLERLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDILAR
Ödülünü annesinin elinden aldı
YEREL

ÖDÜLÜNÜ ANNESİNİN ELİNDEN ALDI
Balıkesir'de halter sporunu Burhaniyeli gençler temsil ediyor
YEREL

BALIKESİR'DE HALTER SPORUNU BURHANİYELİ GENÇLER TEMSİL EDİYOR
Burhaniye' de umrecileri başkan yardımcıları uğurladı
YEREL

BURHANİYE' DE UMRECİLERİ BAŞKAN YARDIMCILARI UĞURLADI
Balıkesir'de 15 bin kişi yeni kimlik başvurusu yaptı
YEREL

BALIKESİR'DE 15 BİN KİŞİ YENİ KİMLİK BAŞVURUSU YAPTI
Ayvalık'ta genişletilmiş güvenlik toplantısı
YEREL

AYVALIK'TA GENİŞLETİLMİŞ GÜVENLİK TOPLANTISI
Necdet Uysal &quot;Gençlerle Başbaşa&quot; kitabını öğrencilere hediye etti
YEREL

NECDET UYSAL "GENÇLERLE BAŞBAŞA" KİTABINI ÖĞRENCİLERE HEDİYE ETTİ
Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

BALIKESİR'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Minik yazarların ilk eseri çıktı
YEREL

MİNİK YAZARLARIN İLK ESERİ ÇIKTI
AVLU Balıkesir Tanıtıldı
YEREL

AVLU BALIKESİR TANITILDI
&quot;Benim Adım İyilik&quot; projesi hayata geçiyor
YEREL

"BENİM ADIM İYİLİK" PROJESİ HAYATA GEÇİYOR
Açık öğretim ortaokul ve liseye ilk kayıtlar başladı
YEREL

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKUL VE LİSEYE İLK KAYITLAR BAŞLADI
Simav çayı coştu
YEREL

SİMAV ÇAYI COŞTU
Yeni Otogar çevresindeki dere ıslah ediliyor
YEREL

YENİ OTOGAR ÇEVRESİNDEKİ DERE ISLAH EDİLİYOR
Eğitim için el ele verdiler
YEREL

EĞİTİM İÇİN EL ELE VERDİLER