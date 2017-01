YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Of'ta Okul kış sporlarında şampiyonlar ödüllendirildi

Of'ta Okul kış sporlarında şampiyonlar ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Of İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 3. Geleneksel Okul Kış Sporları yarışmalarında şampiyonlar ve dereceye giren 147 sporcu öğrenci düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

Of Kaymakamlığı ve Of Belediyesi öncülüğün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 3. Geleneksel Okul Kış Sporlarının 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı birinci dönem ödül töreni HMB Ulusoy ATL Spor Salonunda yapıldı.

Ödül Töreni, Kaymakam Eyüp Fırat ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun yaptığı masa tenisi maçının ardından başladı.

Törende konuşan Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Trabzon gibi önemli bir spor şehrinde yaşadıklarını belirterek, " Sadece kendi ülkemizde değil, dünyada da Milli eğitim ve sporu birlikte düşüneceğiz. Trabzon gibi spor şehrinde yaşıyoruz. Birçok ilin futbol takımının bulunmadığı ikinci ligde Ofsporumuz var. Futbol kulübümüz var. Of gibi sporu seven şehirde zaten başkası düşünülemez. İlçemizdeki fiziki şartlar oldukça iyi. İnşallah daha da iyi olacak. Bizlere düşen görev bu spor şehrinde genç kardeşlerimizin spora olan ilgisini çeşitli alanlara yayarak en üst düzey başarılara imza atmalarını sağlamak olacaktır" diye konuştu.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, ise "Eğitimin her alanında olduğu gibi, sporun da her alanında Of'a yakışan, Of'un adını sadece Trabzon'da değil, ülkemizin değişik yerlerinde duyurmaya gayret eden ve bu uğurda gecesini gündüzüne katarak sizlerin gelişimine, eğitimine katkı sunan bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Zaman çok çabuk geçiyor. Spordan ömrünüzün sonuna kadar asla vazgeçmeyin. Bugün burada birçok dalda sporcu kardeşim var. Biz bunlarla yetinmeyeceğiz inşallah sizlerin gelişimine ve sizlerin hizmetine sunulmak üzere çok daha güzel düşüncelerimiz, çok daha büyük projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi hemen yanı başımızda kapalı bir yarı olimpik yüzme havuzumuz olacak. Ben yürekten inanıyorum burada bulunan, bulunmayan çok değerli gençlerimizden olimpiyat şampiyonu çıkacak böyle temenni ediyorum. Birçok alanda olduğu gibi yüzme alanında da inşallah Of'umuzu çok güzel şekilde temsil edeceksiniz"ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından , dereceye giren öğrencilere Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Özcan Demirel, Of Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. İrfan Acar, Ofspor Kulübü Başkanı Olcay Saral, Askerlik Şubesi Başkanı Mustafa Özberk ve Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Bedir tarafından sporculara madalyaları ve ödülleri verildi.

(GÖK-Y)



19.01.2017 14:52:07 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER