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Çamlıca Okulları öğrencileri Satranç Turnuvasından derece ile döndü



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Çamlıca Okulları öğrencileri 14-15 Ocak tarihleri arasında Malatya Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvasından derece ile ayrılarak büyük bir başarıya imza attı.

Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Çamlıca Okulları öğrencilerinden Arda Çapraz 1. olarak altın madalyanın sahibi olurken yine Çamlıca Okulları öğrencilerinden Efe Şahin ise 3. olarak bronz madalya almaya hak kazandı.

Turnuvada 1. olan sporcu Arda Çapraz'a madalyası ve başarı belgesi turnuva hakemlerinden Abdullah Çapraz tarafından takdim edilirken, 3. olan sporcu Efe Şahin'in madalyası ve başarı belgesi hakem Hasan Budak tarafından takdim edildi.

Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ve 5 tur şeklinde oynanan turnuvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken turnuvaya katılan sporcular da beyin jimnastiği yaparak keyifli zaman geçirdi.

Çamlıca Okulları yönetimi de konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, "Turnuvada başarılı olan öğrencilere ve başarıda emeği geçen öğretmen, idareci ve velilere sonsuz şükranlarımızı sunar, öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz" denildi.

(BT-OE-Y)



19.01.2017 15:03:52 TSI

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