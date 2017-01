YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. NEÜ Genç TEMA Topluluğundan rengarenk etkinlik

KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Genç TEMA Topluluğu çölleşme ile mücadele etmek ve bu konuda bilincin artmasını sağlamak için farklı etkinliklerin altına imza atıyor.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinin (AKEF) kapısından girenleri rengarenk ağaçlar karşılıyor. Görenlerin dikkatini çeken bu ağaçlar kurdelelerle Genç TEMA Topluluğuna üye öğrenciler tarafından süslendi. Toplumda çölleşmeye karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu etkinlik AKEF'e gelenler üzerinde önemli bir etki oluşturuyor. Renklendirilen her bir ağacın üzerinde ise önemli bir mesaj var. TEMA'nın "Türkiye Çöl Olmasın" yazılı kıyafetlerindeki mesajı her gün binlerce öğrenci görüyor. Ayrıca hafta sonlarında farklı kurumlar tarafından yapılan sınavlara gelenlerle birlikte bu mesajlar yüz binlerce kişiye ulaşıyor. Bu mesajı sürekli gören bireyler de Türkiye'nin çöl olmaması için tedbir alması gerektiğini aksi takdirde ülkenin ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini hatırlıyor. Neticede insanlar daha da bilinçleniyor ve su tasarrufunu sürekli hale getiriyor. Dahası çölleşme karşısında alabilecekleri tedbirleri de daimi hale getiriyor.

Topluluk Başkanı Fatma Büşra Akalın, geleneksel hale getirdikleri ağaç renklendirme etkinliği sayesinde pek çok insana doğanın ve ağacın önemini anlatmaya çalıştıklarını ve her sene bunun gibi pek çok etkinliğe imza attıklarını söyledi. Akalın, "Yılbaşında çam ağaçlarının kesilmemesi adına okulumuzda çam ağaçlarının önünde pankartlarla farkındalık etkinliği düzenledik. Her sene en az 2 defa fidan dikimi etkinliği gerçekleştirerek Konya'nın çölleşmeyle mücadele bölgesi olan Karapınar ve Kozağaç'ta bulunan ağaçlandırma sahasını ziyaret ederek fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Meşe palamudu toplama, doğa için bisiklet turları ve doğa yürüyüşü etkinlikleri, farkındalık oluşturma amaçlı uçurtma şenlikleri, doğa hakkında eğitimler ve seminerler de düzenliyoruz. Ayrıca eğitim küçük yaşta başladığı için anaokulu ve ilkokul öğrencilerini ziyaret edip onlara doğa eğitimi veriyoruz. Öğrencilerle birlikte fidan dikimi etkinlikleri düzenliyoruz. Doğa gönüllülerimizle birlikte ve okulumuzun desteği ile insanları bilinçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

19.01.2017 15:02:58 TSI

